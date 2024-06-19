午夜菸草禁售令 金山議會通過2年試點計畫

舊金山市議會18日全票通過市長布里德提出的立法，實行為期兩年的試點計畫，禁止田德隆部分區域的零售店，在午夜12時到5時之間銷售預包裝食品或煙草品。（記者劉先進╱攝影）

舊金山市議會18日全票通過市長布里德(London Breed)提出的立法，實行為期兩年的試點計畫，禁止田德隆（Tenderloin）部分區域的零售店，在午夜12時到5時之間銷售預包裝食品或菸草品，以阻止人群聚集和閒逛，打擊露天毒品 交易。違反該規定的商店每經營一小時，罰款最高1000元，且不限次數。

該立法不適用於餐廳、酒吧或活動大廳。市府希望此舉在支持商店和社區間取得平衡，將經濟影響降到最小。

布里德辦公室說，與居民、社區服務組織和附近的企業合作制定此次立法，以打擊露天毒品市場，遏制吸毒過量危機。市府在外聯工作中，田德隆居民直接反饋說，零售商店的深夜營業是造成毒品市場的一個因素。小企業則希望能增強安全，讓居民能夠在白天和傍晚購物，為當地居民和遊客創造一個更有活力的街區。同時，該街區也是許多低收入 家庭和移民家庭 的居住地。這些商店對於主要在早晨、白天或傍晚購物的居民來說非常重要。

金山警局將負責調查取證，並對違反規定的商店發出警告。（記者劉先進╱攝影）

市府的資料顯示，田德隆區域發生大量與毒品和槍枝有關的犯罪。深夜毒品市場聚集大量人群，他們通常參與非法活動。這些集會增加環境危害，如丟棄的針頭和廢物，經常導致犯罪行為和暴力犯罪，阻礙執法。禁止這些企業的營業時間，僅在支持商店和社區之間取得平衡，同時又將經濟影響降到最低。

該立法將設立一個為期兩年的試點計畫，在此期間，田德隆警區高犯罪率地區，即O'Farrell街和McAllister街夾Polk和Jones街之間的區域，禁止食品和菸草零售店在午夜12時到淩晨5時向公眾營業。若相關商店受州酒精飲料局監管，禁止營業的時間是，淩晨2時到5時。法規不適用於餐廳、酒吧或活動大廳。

對於違反該條例的商店，每經營一小時就會受到行政處罰，罰款最高可達1000元，第一次罰款後每違反一小時就會受到警告，罰款次數不受限制。如果某家商店屢次違規，市府律師可以提起訴訟，要求法院下達命令，勒令商店遵守營業時間限制並支付所欠罰款。這一舉措的目的是改善居住在田德隆的有子女家庭和老年人的健康和福祉，而不是為了懲罰小企業。金山警局將進行調查、獲取證據，並對違反規定的商店發出警告。金山公共衛生局 (SFDPH) 將根據警局的證據和調查發出行政罰款。

布里德表示，田德隆街區夜間出現的毒品市場是不可接受的，必須通過加強執法和採取新的策略來應對，但必須與社區合作完成。居民、企業主和工人們一再提出他們的擔憂，市府必須傾聽他們的聲音，繼續努力使社區對每個人都更加安全。「這是將社區回饋轉化為實際行動的一個絕佳範例，因為田德隆的每個人都應該擁有安全的街道，不僅是在白天，在夜間也是如此。」