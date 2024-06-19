保護本地和外州女性生育、墮胎權益 舊金山生育自由法案11月公投

舊金山市長布里德發布「舊金山生育自由法案」，以保護墮胎和女性生育自由權利。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德聯合三名女性市議員司嘉怡、梅義嘉和盧凱莉，18日在北加州 計畫生育協會宣布，「舊金山生育自由法案」將納入今年11月份公投選票，以確保在全國在各地司法限制生育自由情況下，舊金山和外州來尋求保護的女性的生育權利得到保護。

這項提案還提議，為在舊金山尋求墮胎 服務和生育保健的婦女制定一系列保護措施，包括確保不與加州以外的司法管轄區共享任何信息，因為這些信息可能被用來起訴患者或生育保健提供者。自羅素韋德案廢除以來，目前全國有14個州已禁止墮胎，另外7個州也有重大限制。

布里德表示，正式宣布生育自由是舊金山歷史性的政策制度。今年11月，選民可以透過投票支持「舊金山生育自由法案」來保護所有居民的基本權利。這項新提案旨在確保婦女的生育自由和權利，在全國各地的司法管轄區繼續限制生育自由的情況下，在舊金山能繼續受到保護。

如果公投提案在11月獲得選民批准，將加強舊金山市保護舊金山婦女生育自由的工作，因為全國各州繼續面臨法律挑戰和對婦女醫療保健和權利至關重要服務的禁令。

布里德表示，難以想像有勢力在阻止婦女對自己的身體做出決定。希望讓此提案確保舊金山女性獲得生育服務和墮胎的權利，同時也向全國發出一個明確的信息，即舊金山繼續在支持生殖權利方面處於領先地位，不會容忍任何程度的破壞。

「舊金山生育自由法案」將加強長期以來墮胎和生育服務的可及性，並制定新的要求，限制市政府資金支持任何，不提供或不推薦全面生育健康服務的健康機構。布里德說︰「在舊金山，獲得生育健康並不僅僅意味著有能力獲得高品質的護理，也意味著能夠走進醫療服務提供者那裡履行自己的墮胎權利，而不必擔心受到傷害、操縱、內疚或壓力。」

舊金山一直是支持婦女生殖自由和權利的領導者，包括提供全面的生殖健康服務，例如避孕、墮胎、體外受精以及準確完整的醫療信息。

舊金山地區檢察長謝安宜(Brooke Jenkins) 表示，除了保護這些權利外，她的辦公室還將毫不猶豫地起訴那些違反法律，並威脅傷害尋求護理的施害者。

在羅素韋德案敗訴之前的2022年5 月，加州報告了1萬3680 例墮胎手術。婦女生育自由的努力在美國最高法院推翻羅素韋德案後，布里德市長與地區合作夥伴一起發起了灣區墮胎權聯盟。作為這項努力的一部分，舊金山在提供墮胎權利方面處於領先地位。

布里德預期將繼續維持資金以支持一系列舉措。一項將於2025年開始的新的兩年期撥款提案正在進行中，包括建設六個提供墮胎服務和生育服務的公共衛生設施。