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富豪家庭背景遭攻擊 丹尼爾羅偉：不看出身 要看我做事

記者王子涵／舊金山報導
丹尼爾羅偉應對有度獲得掌聲。（記者王子涵╱攝影）
丹尼爾羅偉應對有度獲得掌聲。（記者王子涵╱攝影）

丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）作為今年舊金山市長競選中唯一的政治新人，其富豪家庭背景以及雄厚的競選資金，成為對手不斷攻擊的軟肋。但他也明確意識到這一點，在回應「是否意圖花重金買下市長辦公室」的問題時，丹尼爾羅偉應對有度，獲得掌聲。

丹尼爾羅偉出生並成長於舊金山的一個猶太裔家庭。在丹尼爾兩歲時父母離婚，隨後母親米理安哈斯（Miriam Haas）嫁給牛仔褲大亨李維史特勞斯(Levi Strauss)家族的後裔哈斯（Peter Haas）。米理安哈斯目前擁有李維公司14%的股權，是第二大股東。

根據李維公司2023年的財報，該公司全年營收達到62億元。

安世輝指出丹尼爾羅瑞的母親為其競選活動捐資100萬元，其他富豪捐贈者也相繼捐款數...
安世輝指出丹尼爾羅瑞的母親為其競選活動捐資100萬元，其他富豪捐贈者也相繼捐款數百萬元，指責其意圖買下市長辦公室。（記者王子涵╱攝影）

出身移民家庭，致力於為工薪階層爭取權益的候選人安世輝（Ahsha Safai）在候選人相互問答的環節，指出丹尼爾羅偉的母親為其競選活動捐資100萬元，其他富豪捐贈者也相繼捐款數百萬元。

「為什麼這很重要，因為我同樣在場的媽媽，給了我150元。很多人批評你，認為你在試圖買下市長辦公室，你如何回應。」安世輝說。

丹尼爾羅偉表示，他真切希望舊金山的選民不僅僅只看到他的家族背景，還要看到他在人生中做出的選擇。

他談到自己如何創辦Tipping Point反貧困非營利組織，在沒有政府資助的情況下，為灣區捐款近5億元。他還強調，自己領導推動第50屆超級盃在舊金山灣區舉行，並堅持向時任市長李孟賢建議將企業捐款的25%回饋社區。同時，他的家族還將向社區捐贈1300萬元，用於幼兒教育和藝術表達。

舊金山 灣區 移民家庭

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