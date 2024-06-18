舊金山市長候選人辯論會第2場 由民主黨舉辦

第二場舊金山市長辯論由舊金山民主黨舉辦。（舊金山民主黨提供）

僅僅過去一周，第二場舊金山 市長辯論在17日晚進行。此次辯論由舊金山民主黨 （San Francisco Democratic Party）舉辦，主持人由當地資深媒體人艾斯塔西奧（Teresa Estacio）擔任，地點位於舊金山加大法學院（UC Laws）。

五位主要候選人，包括市長布里德（London Breed）、前市長市議員麥法恩（Mark Farrell）、李維公司繼承人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）、市議長佩斯金（Aaron Peskin）和市議員安世輝（Ahsha Safaí）全部出席。

舊金山民主黨華裔主席湯曉慧（Nancy Tung）表示，市長競選是11月大選中最重要的競爭之一。選民有機會直接聽取候選人的發言，了解他們對城市的願景和立場，這十分重要。

根據湯曉慧的聲明，為確保辯論的公平公正，她任命了五名舊金山民主黨中央委員會（DCCC）的委員，擔任此次市長辯論委員會的委員。其中辯論規則與首次辯論類似，即辯論時長為90分鐘，包括個人陳述，以及回答主持人提出的的問題。每個參與辯論的候選人也可向委員會提交五個問題，審議後納入討論。

觀看市長辯論免費，與首場辯論類似，現場票早已售盡。主辦方同樣提供了線上直播的方式，以確保更多選民參與討論。

首場市長辯論在本月12日舉辦，在開場申述中，多位挑戰者就對現任市長發難，指責其在毒品、遊民 、可負擔住房等問題上的政策。布里德回應道：「這些人有一個共同的特點，他們想讓市民認為舊金山很糟糕，他們想讓我們倒退，他們在與舊金山作對。在這個舞台上，我是唯一為舊金山工作的人。」

就在17日當天，布里德的競選團隊發布了首支連任競選廣告，以「團結一致」（Together）為標題，強調了她在五個主要社會問題上的領導力，包括遊民和吸毒成癮問題、幫持小商業、振興市中心、建造可負擔房幫助首次購房者、和雇傭數百名警察和逮捕毒販。