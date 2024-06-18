加州1天內爆18起野火 蘇諾瑪「波因特山火」最大

加州過去24小時內爆發十多起野火，以蘇諾瑪縣的「波因特山火」最大。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，從16日下午到17日上午，加州 各地共爆發至少18起野火，最大的一場是位於蘇諾瑪縣的「波因特山火 」（Point Fire），目前已焚燒約1100畝土地，約20%火勢受到控制。

截至17日中午，「波因特山火」在海茲堡（Healdsburg）以西靠近蘇諾瑪湖（Lake Sonoma）的地區猛烈燃燒，火場面積迅速擴大。當局已經下令Chemise Road以北和以東、Stewarts Point-Skaggs Springs Road以南以及Dry Creek以西地區的居民撤離。

「波因特山火」於16日下午開始燃燒，目前已約有400名消防員、50輛消防車、3輛水罐消防車和3架直升機正分別從地面和空中進行救火。

加州消防廳（CalFire）事故指揮官尼可斯（Ben Nicholls）17日上午表示，隨著風勢開始減弱，火勢在一夜間就獲得控制。消防當局表示，這場大火造成了至少一名消防員受傷，燒毀了一些建築物，但截至17日下午，已有約20%的火勢受到控制，不過，蘇諾瑪縣數百名居民的撤離令尚未解除。

當局已對加州北從沙斯達縣（Shasta County）南到肯恩縣（Kern County）、范杜拉縣（Ventura County）和洛杉磯縣許多地區發布了火災「紅旗警報」（red flag），灣區 「紅旗警報」的有效期為17日上午11時到晚上8時，部分地區的「紅旗警報」將持續到18日。

國家氣象局表示，灣區納巴縣內陸山區17日的陣風時速高達40哩，濕度只有10%，是可能出現嚴重火災的不利條件，尤其是海拔1000呎以上的地區。

灣區空氣質量管理局17日報告顯示，由於蘇諾瑪縣北部的波因特山火產生煙霧，向舊金山灣區各市發布18日的空氣質量預警。

北灣部分地區的空氣可能會出現煙霧繚繞、霧濛天空，也可能會聞到煙味，空氣品質可能處於對敏感群體來說中等至不健康的範圍內。當局提醒民眾，野火煙霧含有細懸浮微粒和其他有害污染物，即使是短暫暴露於野火煙霧中也是不健康的，如果可能且溫度允許，請留在室內並關閉門窗，直到煙霧消退。

報告稱，預計火點產生的煙霧明天將繼續影響蘇諾瑪縣、納巴縣和蘇拉諾縣。情況可能會迅速變化，地面煙霧的數量和位置很難預測。當地居民可以透過美國環保局的火災和煙霧地圖查看當地的即時煙霧污染水平。

專家指出，蘇諾瑪縣的「波因特山火」與今年到目前為止發生的火災不同，因為它燃燒的不僅僅是草叢，還有橡樹和松樹，而樹木起火的現象通常要等到夏季稍晚才會發生。

聖荷西州大野火跨學科研究中心（Wildfire Interdisciplinary Research Center）主任克雷蒙茲（Craig Clements）說：「我對『波因特山火』的燃燒情況感到驚訝，因為現在不過是6月中旬，雖然有些植被已乾燥、草地火災很常見，但這場大火還燒毀了一些灌木和較大的樹木。」

消防專家表示，吞噬樹林的大火說明了火災季節已經到來，但不一定代表會發生災難性火災。