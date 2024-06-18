全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

剛公布的「世界快樂報告」(World Happiness Report)的最快樂國家中，美國掉到第23名，這是該報告12年歷史上美國首度落到20名之外。另外，全球人口30萬以上的250個最快樂城市中，美國只有十個上榜，其中只有一個是加州 的城市，即舊金山 。

總部在英國倫敦的「生活品質研究院」(Institute for Quality of Life)所發布的「快樂城市指數」(Happy City Index)報告，是用五大領域來評鑑居民的快樂程度：人民、政府、環境、經濟、行動的便利，這些是被認為直接影響居民是否可以快樂過生活的因素。大體上該報告只評鑑人口在30萬以上的城市，但如果有極傑出的地方，人口不到30萬的也會被考慮。

五個大領域之下又細分為24個小領域，包括各城市的教育系統、交通安全等。最後的榜單並不單是按照名次排，而且分為金牌、銀牌、銅牌三組，總共有250個城市列入最快樂城市榜單。

第一名的是丹麥的阿爾互斯(Aarhus)，緊隨其後的是瑞士的蘇黎士(Zurich)。最高分的17個城市全都在歐洲，特別是集中在丹麥(Denmark)、瑞士(Switzerland)、德國(Germany)、荷蘭(the Netherlands)、芬蘭(Finland)、英國(United Kingdom)、瑞典(Sweden)、奧地利(Austria)和冰島(Iceland)。

金牌組主要都在歐洲的國家，占了37個城市。美國只有一個城市在這組，那是明尼蘇達州 的明尼亞波利斯(Minneapolis)。美國有三個城市在銀牌組：麻州的波士頓(Boston )、馬里蘭州的巴爾的摩(Baltimore)和首都華府(District of Columbia)。

銅牌組有加州的舊金山、猶他州的鹽湖城(Salt Lake City)、威斯康辛州的麥迪森(Madison)、俄亥俄州的匹茲堡(Pittsburgh)、明尼蘇達州的羅徹斯特(Rochester)和奧勒岡州的波特蘭(Portland)。