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槍擊、飆車、偷竊… 佛利蒙居民想搬離

記者孫愛薇／佛利蒙報導
Michelle在Trader Joe's目擊「零元購」，現場沒有人敢阻止宵小。（記者孫愛薇╱攝影）
Michelle在Trader Joe's目擊「零元購」，現場沒有人敢阻止宵小。（記者孫愛薇╱攝影）

東灣佛利蒙（Fremont）近日頻傳治安事件，6月13日甫發生CVS保全遭槍擊死亡案，16日在Osgood Road的購物廣場發生持刀劫車案。兩起案件嫌犯都遭到場員警的迅速制伏。連續多起案件加上頻繁發生的飆車族與商店偷竊案，讓居民感到居住與人身安全問題。

佛利蒙警方表示，16日早上9時，在Osgood Road路上的一個購物廣場發生持刀劫車案，嫌疑人持有刀械。隨後警方在附近街道找到與嫌犯描述相符的男子，員警並開槍擊中嫌犯。

居住在東灣佛利蒙的台裔居民Michelle經常到Fremont Hub購物廣場消費，今年2月就曾在同一個廣場裡的Trader Joe's目擊「零元購」事件發生。她回憶道，當時一名白人男性拿著幾包堅果就往外走，Trader Joe's員工在後面喊，但也不敢正面和白人男性討回商品。Michelle猶記得案發當時是白天，就遇上堂而皇之的偷竊案。

Michelle目擊零元購後感到憂心忡忡，感到沒人管偷竊這種小問題。之後要是宵小偷更多商品或是暴力層級上升，很有可能導致更嚴重的案件發生。

白天遇到零元購，晚上則有飆車族。Michelle表示，之前想晚上到Target購物，看到警方貼出公告，表示購物廣場附近有飆車族，警方取締中。由於害怕被飆車族碰撞到，Michelle開始盡量減少晚上出門購物。Michelle提到，晚上有時候在家裡，還能聽到飆車族引擎故意催很大聲的噪音，也曾在十字路口看到飆車族做特技留下的繞圈剎車痕。

多個治安不佳的案件，加上近日發生的CVS槍擊案讓Michelle感到無力。她向本報表示，第一次覺得死亡和敗壞的治安離自己很近，原本想送孩子上私立的Michelle。現在則有另一種想法，還是快存點錢搬離佛利蒙，尋找其他治安較佳的城市居住。

Fremont Hub的CVS近日發生保全遭槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）
Fremont Hub的CVS近日發生保全遭槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

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