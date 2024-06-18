槍擊、飆車、偷竊… 佛利蒙居民想搬離

Michelle在Trader Joe's目擊「零元購」，現場沒有人敢阻止宵小。（記者孫愛薇╱攝影）

東灣佛利蒙（Fremont）近日頻傳治安事件，6月13日甫發生CVS保全遭槍擊 死亡案，16日在Osgood Road的購物廣場發生持刀劫車案。兩起案件嫌犯都遭到場員警的迅速制伏。連續多起案件加上頻繁發生的飆車族與商店偷竊案，讓居民感到居住與人身安全問題。

佛利蒙警方表示，16日早上9時，在Osgood Road路上的一個購物廣場發生持刀劫車案，嫌疑人持有刀械。隨後警方在附近街道找到與嫌犯描述相符的男子，員警並開槍擊中嫌犯。

居住在東灣佛利蒙的台裔居民Michelle經常到Fremont Hub購物廣場消費，今年2月就曾在同一個廣場裡的Trader Joe's 目擊「零元購」事件發生。她回憶道，當時一名白人男性拿著幾包堅果就往外走，Trader Joe's員工在後面喊，但也不敢正面和白人男性討回商品。Michelle猶記得案發當時是白天，就遇上堂而皇之的偷竊案。

Michelle目擊零元購後感到憂心忡忡，感到沒人管偷竊這種小問題。之後要是宵小偷更多商品或是暴力層級上升，很有可能導致更嚴重的案件發生。

白天遇到零元購，晚上則有飆車族。Michelle表示，之前想晚上到Target 購物，看到警方貼出公告，表示購物廣場附近有飆車族，警方取締中。由於害怕被飆車族碰撞到，Michelle開始盡量減少晚上出門購物。Michelle提到，晚上有時候在家裡，還能聽到飆車族引擎故意催很大聲的噪音，也曾在十字路口看到飆車族做特技留下的繞圈剎車痕。