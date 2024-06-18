8年耗資25億 SFO一號航站樓升級工程竣工 以前市議員米爾克命名

從右到左：機場委員會主席楊重賢（Malcolm Yeung）、舊金山市長布里德（London Breed）、機場委員會副主席Everett A. Hewlett、機場主任薩特羅（Ivar C. Satero）共同為米爾克航站樓剪綵。（記者王子涵╱攝影）

耗資25億元、歷時8年三階段完成的舊金山 國際機場（SFO）一號航站樓升級工程，17日正式宣布完工。舊金山市長布里德（London Breed）、機場主任薩特羅（Ivar C. Satero）、機場委員會主席楊重賢（Malcolm Yeung）共同為機場剪綵。

一號航站樓以舊金山前市議員、加州 首位公開同性戀身分的公職人員米爾克（Harvey Milk）命名。1978年，米爾克和時任市長馬士孔尼（George Moscone）被另一名市議員暗殺。一處包含照片和歷史文字的永久性展覽，被布置在航站樓中央，以表彰米爾克對LGBTQ+平權運動的重要影響。

6月正值驕傲月（Pride Month），市長布里德說：「有很多人趕來舊金山慶祝驕傲月。這裡是米爾克航站樓，它將講述一個故事，一個讓我們引以為豪的故事。」米爾克1號航站樓是舊金山歡迎國際旅客的燈塔，展現了城市所代表的最佳理想和價值觀。

「對於我們每年服務的5000萬名遊客來說，這將是許多人的歡迎詞。」機場發言人雅戈爾（Doug Yakel）說，「我們很榮幸能成為講述這個故事的門戶。」

機場主任薩特表示，航站樓的設計在各個方面都堪稱非凡。「它是一個輕鬆愜意的場所，一個可持續設計和運營的場所，一個充滿藝術品和博物館展品的場所，一個分享民權先驅領袖米爾克的場所。」

雅戈爾向本報表示，翻新本計畫在一年前開放，但因疫情 被耽擱。翻新工程包括開放更多的售票櫃台，阿拉斯加航空和達美航空最終將入駐，一個新的安檢站和兩個登機口，共增至27個登機口。「其中最重要的，就是將SFO安檢後的所有航站樓空間全部連接起來，大大方便乘客在不同航空公司之間轉機，而無需出站後再次安檢。」