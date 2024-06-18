加州車牌號碼將耗盡 擬改新格式

加州目前只剩下大約18個月的字母數字號牌存量，DMV將不得不加速進入新格式的轉型計畫。(本報檔案照）

據「沙加緬度蜂報」報導，在目前已經沿用幾十年的號牌系統之下，加州 目前只剩下大約18個月的字母 數字號牌存量，DMV 將不得不加速進入新格式的轉型計畫。現有的加州車牌上字母數字號牌序列已經沿用近45年之久，但新的號牌模式似乎是一種歷史的倒退。

加州DMV官員上周表示，去年12月DMV就決定新的號牌序列將使用「數字+數字+數字+字母+字母+字母+數字」的結構，例如000AAA0。而現有始自1980年的序列正與之相反，是「數字+字母+字母+字母+數字+數字+數字」，例如1AAA000，然後以此類推。

這一序列只適用於客用車（passenger vehicle)。商業用車、摩托車、永久拖車及其他車輛有不同的字母數字序列。

這名官員還表示，加州目前正在使用9EWZ000-9EWZ999序列，這一序列中的最後一張牌照9ZZZ999預計將在2025年底發牌。

這比此前的預計要提早了2年。去年12月的預計還是可以用到2027年底。DMV的一位發言人表示，他們分析了號牌的發放情況，認為加州號牌發放的速度要遠高於原來的預期。

加州新車交易商協會的數字顯示，本州新車登記的速度在疫情期間停滯後，目前又大幅上升，已經接近2020年之前的水平。

2023年加州新車註冊非常多，比2022年增加了11.9%。今年的數字預計還要上升，但漲幅可能相對放緩，大約比去年增長2.8%左右。

加州新車交易商協會4月發布的消息預計今年新車註冊仍會超過180萬輛，是疫情以來第一次超過2019年的數字。