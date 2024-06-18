不甩校長畢典演說 史丹福300名挺巴學生離場抗議

史丹福大學校長薩勒週日在大學正式畢業典禮上發表講話時，300多名抗議學生退場。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，周日（16日 ）上午，史丹福大學 （Stanford University）校長薩勒（Richard Saller）在史丹福體育場（Stanford Stadium）舉行的大學正式畢業典禮開始後不久發表講話時，300多名學生退場，抗議該校對親巴勒斯坦 抗議者就以色列 和哈馬斯之間的加沙衝突提出的要求做出的回應。這是即將卸任的薩勒向5400多名畢業生發表了最後一次講話。

薩勒說：「懷著感激和樂觀的心情擁抱你們的未來，同時承認他人的苦難。」與此同時，學生們歡呼雀躍走出史丹福體育場的大門，高舉巴勒斯坦國旗。

支持巴勒斯坦的學生組織「Students for Palestine」表示，他們退場是 「為了抗議大學對學生撤資要求的不作為」。

上個月，柏克萊加大（UC Berkeley）的畢業典禮上也發生了類似的遊行。在史丹福大學，學生們設立了多個抗議營地，就在幾天前，他們還在校長辦公室內設置了路障，導致學校一些歷史悠久的砂岩結構受損。事件發生後，十多人被捕，史丹福大學表示將對涉事學生停課，並禁止高年級學生畢業。

薩勒在退場儀式開始時稍作停頓，但仍保持鎮定，繼續發言。與此同時，一群學生跋涉到校園內Ueland球場的一角，舉行了他們自己的儀式。師生們在儀式上發表講話，批評校方對學生活動分子採取懲罰措施，無視校方從以色列撤資的要求。一些家庭也和學生一起參加了被稱為 「人民畢業典禮 」（The People's Commencement）的另類典禮。

在今年的畢業典禮上，安保措施比往年更加嚴格，但沒有一名安保人員干預或試圖阻止交替舉行的集會。在主要的畢業典禮上，只有獲得門票的人才能入場，所有人都要接受行李檢查，並通過金屬探測器。

周日的典禮有現場直播，包括遊行、校長致辭、主題演講和學位授予。典禮向畢業生和受邀嘉賓開放，從遊行開始到台下成員退場大約持續了2個小時。

微軟創始人蓋茨（Bill Gates）的前妻、慈善家梅琳達（Melinda Gates）是今年畢業典禮的主講人。雖然她沒有明確提及抗議活動，但承認了當前的動盪局勢。

即使有學生退場，許多身著黑色和紅色禮服的畢業班學生似乎仍沉浸在節日的喜悅中，他們在晴朗的藍天下微笑著歡呼著被授予學位。