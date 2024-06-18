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不甩校長畢典演說 史丹福300名挺巴學生離場抗議

編譯組／綜合報導
史丹福大學校長薩勒週日在大學正式畢業典禮上發表講話時，300多名抗議學生退場。（電視新聞截圖）
史丹福大學校長薩勒週日在大學正式畢業典禮上發表講話時，300多名抗議學生退場。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，周日（16日 ）上午，史丹福大學（Stanford University）校長薩勒（Richard Saller）在史丹福體育場（Stanford Stadium）舉行的大學正式畢業典禮開始後不久發表講話時，300多名學生退場，抗議該校對親巴勒斯坦抗議者就以色列和哈馬斯之間的加沙衝突提出的要求做出的回應。這是即將卸任的薩勒向5400多名畢業生發表了最後一次講話。

薩勒說：「懷著感激和樂觀的心情擁抱你們的未來，同時承認他人的苦難。」與此同時，學生們歡呼雀躍走出史丹福體育場的大門，高舉巴勒斯坦國旗。

支持巴勒斯坦的學生組織「Students for Palestine」表示，他們退場是 「為了抗議大學對學生撤資要求的不作為」。

上個月，柏克萊加大（UC Berkeley）的畢業典禮上也發生了類似的遊行。在史丹福大學，學生們設立了多個抗議營地，就在幾天前，他們還在校長辦公室內設置了路障，導致學校一些歷史悠久的砂岩結構受損。事件發生後，十多人被捕，史丹福大學表示將對涉事學生停課，並禁止高年級學生畢業。

薩勒在退場儀式開始時稍作停頓，但仍保持鎮定，繼續發言。與此同時，一群學生跋涉到校園內Ueland球場的一角，舉行了他們自己的儀式。師生們在儀式上發表講話，批評校方對學生活動分子採取懲罰措施，無視校方從以色列撤資的要求。一些家庭也和學生一起參加了被稱為 「人民畢業典禮 」（The People's Commencement）的另類典禮。

在今年的畢業典禮上，安保措施比往年更加嚴格，但沒有一名安保人員干預或試圖阻止交替舉行的集會。在主要的畢業典禮上，只有獲得門票的人才能入場，所有人都要接受行李檢查，並通過金屬探測器。

周日的典禮有現場直播，包括遊行、校長致辭、主題演講和學位授予。典禮向畢業生和受邀嘉賓開放，從遊行開始到台下成員退場大約持續了2個小時。

微軟創始人蓋茨（Bill Gates）的前妻、慈善家梅琳達（Melinda Gates）是今年畢業典禮的主講人。雖然她沒有明確提及抗議活動，但承認了當前的動盪局勢。

即使有學生退場，許多身著黑色和紅色禮服的畢業班學生似乎仍沉浸在節日的喜悅中，他們在晴朗的藍天下微笑著歡呼著被授予學位。

史丹福大學 巴勒斯坦 以色列

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