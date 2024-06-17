陸軍官校百年校慶 北加州同學會同樂

表現四行倉庫保衛戰女童軍楊惠敏事蹟的舞蹈「我們的時代。」（記者徐蓓蓓╱攝影）

陸軍軍官學校旅美北加州 同學會16日在佛斯特市舉辦慶祝100周年校慶活動。慶祝活動上重溫黃埔精神，追憶革命先賢，並有黃埔旗隊表演。與會來賓齊唱黃埔校歌，重述黃埔建軍建校歷史。除大鼓隊表演外，還有表現抗日戰爭時期，八百壯士死守四行倉庫歷史故事的舞蹈「我們的時代。」書法名家陳馭虹現場揮毫，場外也有中國畫廊所作「抗日戰爭文史展。」

陸軍軍官學校校友會會長白曉萍代表黃埔軍校同學會向在抗戰中犧牲的黃埔英烈表示深切的緬懷，向所有參加抗戰的黃埔師生致以崇高的敬意，向在座各位黃埔同學、親屬和與黃埔有淵源的代表致以親切的問候，並帶領大家為半年來去世的黃埔32期和34期學長默哀，以慰其在天之靈。

白曉萍說：「100年前中國身處內憂外患，為了創建革命軍隊，挽救民族危亡，偉大的革命先行者孫中山先生在廣州的黃埔島，創建了黃埔軍校，首創中國近代軍事教育，培養了大量軍事、政治人才。在東征、北伐和抗日戰爭中擔當主力、英勇奮戰、流血犧牲，建立了不朽的功勳。」

本次活動的與會來賓有，南灣華僑文教中心主任莊雅淑，僑務秘書許彩鳳，僑務委員魏德珍、吳怡明，僑務諮詢委員呂玉貞、鄭光志，國際領袖基金會全國共同主席林美蓮，世界日報前副總經理古銑賢，中央評議委員趙川三、張人睿、洪讀，中央委員王維，陸軍軍官學校校友會會長白曉萍，北加 州中央警官大學校友會會長趙儀，佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風，華運會總幹事賴淑娜，中華聯誼會長毛小苓，國民黨海外部副主任鐘維君，總支部書記長趙秉賢，北加州中國大專校友聯合會會長蔡弘凱，華美傳統基金會會長林大銳，國民黨美西支部常委朱季光，聖荷西台聯會會長馬蒨君，灣區知名媒體人陳子嚴，北加州祭孔委員會總召牟善竹，台北經濟文化辦事處聯絡官羅義杰， 北加州中國大專校友聯合會前會長宋貞、曾麗香、潘海倫、劉寶剛，北加州中原大學校友會會長王榮玫。