我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

陸軍官校百年校慶 北加州同學會同樂

記者徐蓓蓓╱佛斯特市報導
表現四行倉庫保衛戰女童軍楊惠敏事蹟的舞蹈「我們的時代。」（記者徐蓓蓓╱攝影）
表現四行倉庫保衛戰女童軍楊惠敏事蹟的舞蹈「我們的時代。」（記者徐蓓蓓╱攝影）

陸軍軍官學校旅美北加州同學會16日在佛斯特市舉辦慶祝100周年校慶活動。慶祝活動上重溫黃埔精神，追憶革命先賢，並有黃埔旗隊表演。與會來賓齊唱黃埔校歌，重述黃埔建軍建校歷史。除大鼓隊表演外，還有表現抗日戰爭時期，八百壯士死守四行倉庫歷史故事的舞蹈「我們的時代。」書法名家陳馭虹現場揮毫，場外也有中國畫廊所作「抗日戰爭文史展。」

陸軍軍官學校校友會會長白曉萍代表黃埔軍校同學會向在抗戰中犧牲的黃埔英烈表示深切的緬懷，向所有參加抗戰的黃埔師生致以崇高的敬意，向在座各位黃埔同學、親屬和與黃埔有淵源的代表致以親切的問候，並帶領大家為半年來去世的黃埔32期和34期學長默哀，以慰其在天之靈。

白曉萍說：「100年前中國身處內憂外患，為了創建革命軍隊，挽救民族危亡，偉大的革命先行者孫中山先生在廣州的黃埔島，創建了黃埔軍校，首創中國近代軍事教育，培養了大量軍事、政治人才。在東征、北伐和抗日戰爭中擔當主力、英勇奮戰、流血犧牲，建立了不朽的功勳。」

本次活動的與會來賓有，南灣華僑文教中心主任莊雅淑，僑務秘書許彩鳳，僑務委員魏德珍、吳怡明，僑務諮詢委員呂玉貞、鄭光志，國際領袖基金會全國共同主席林美蓮，世界日報前副總經理古銑賢，中央評議委員趙川三、張人睿、洪讀，中央委員王維，陸軍軍官學校校友會會長白曉萍，北加州中央警官大學校友會會長趙儀，佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風，華運會總幹事賴淑娜，中華聯誼會長毛小苓，國民黨海外部副主任鐘維君，總支部書記長趙秉賢，北加州中國大專校友聯合會會長蔡弘凱，華美傳統基金會會長林大銳，國民黨美西支部常委朱季光，聖荷西台聯會會長馬蒨君，灣區知名媒體人陳子嚴，北加州祭孔委員會總召牟善竹，台北經濟文化辦事處聯絡官羅義杰， 北加州中國大專校友聯合會前會長宋貞、曾麗香、潘海倫、劉寶剛，北加州中原大學校友會會長王榮玫。

莊雅淑表示，非常榮幸能參加陸軍軍官學校建校百年慶祝大會。她說:「陸軍官校和中華民國的關係非常深厚，陸軍官校的校史就是中華民國創建發展的歷史。今天的台灣奇蹟是所有陸軍官校的弟兄奉獻精力的成果。希望能夠代表政府為今天在座的好朋友致上敬意和謝意。陸軍官校建校百年生日快樂！」

僑界共慶陸軍軍官學校百年校慶。（記者徐蓓蓓╱攝影）
僑界共慶陸軍軍官學校百年校慶。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 北加 中華民國

上一則

派遣公司壓榨臨時工 金山市府提告

下一則

金山拚減碳 要廣設路邊充電樁

延伸閱讀

黃埔慶百年賴親閱兵 國防部：中華民國在哪 黃埔正統就在哪

黃埔慶百年賴親閱兵 國防部：中華民國在哪 黃埔正統就在哪
老兵不死 精神薪火相傳

老兵不死 精神薪火相傳
賴清德陸軍官校演講：不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義

賴清德陸軍官校演講：不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義
校長是蔣中正 蔣萬安喊「中華民國在哪、黃埔正統就在哪」

校長是蔣中正 蔣萬安喊「中華民國在哪、黃埔正統就在哪」
中國軍官校建校一百年 黃埔後代與校友聯合製作新曲「擔當」

中國軍官校建校一百年 黃埔後代與校友聯合製作新曲「擔當」

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案