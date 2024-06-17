金山拚減碳 要廣設路邊充電樁

舊金山市區內很多居民是住在多單元公寓內，難以建立家用獨立的汽車充電站。（美聯社）

為減少舊金山 溫室氣體排放，並滿足市民對電動汽車的充電需求，舊金山市長布里德（London Breed）16日宣布啟動「路邊電動車 (EV) 充電試點」計畫，即在2030年之前安裝超過1500個路邊公共充電站。此項試點計畫旨在收集關鍵數據和見解，為未來更大規模的施工提供巡息支持。

去年，電動車和插電式混合動力車，已佔舊金山所有新車銷量的37%。作為美國第二人口稠密的都市，因舊金山市區內很多居民是住在多單元公寓內，難以建立家用獨立的汽車充電站。因此在全市範圍內擴大路邊公共充電站至關重要。

布里德表示：「作為全市氣候行動計畫的一部分，我們正在採取積極措施，大幅擴大電動車充電基礎設施，並滿足迅速增長的電動車主居民們的需求。 」她說， 「家用汽車和卡車占了全市近一半的碳排放量，影響著居民的健康。特別是在低收入 有色人種社區，非裔和拉丁裔佔多數的社區，以及家庭收入低於中位數的地區，充電樁的使用率也低很。，所以這項試點計畫將推進更廣泛的碳減排工作，加速各社區家庭向電動車過渡。」

第八區市議員孟達文(Rafael Mandelman) 表示：「為了減少交通運輸部門的溫室氣體排放，舊金山還有很多工作要做。透過為更多社區提供充電服務，可以解決沒有街邊停車位的城市居民的用車便利。」

有安裝街邊充電站需求的城市居民，即日起就可以登陸市府網站sf.gov/ev-curbside進行申請 ，並詳細說建議安裝的位置。市政府將審查申請，確保符合必要的標準，並支持舊金山氣候行動計畫和公平目標。一旦獲得批准，申請人便可獲得任何所需的許可證，如公共工程的挖掘許可證等。