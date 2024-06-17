我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

金山拚減碳 要廣設路邊充電樁

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市區內很多居民是住在多單元公寓內，難以建立家用獨立的汽車充電站。（美聯社）
舊金山市區內很多居民是住在多單元公寓內，難以建立家用獨立的汽車充電站。（美聯社）

為減少舊金山溫室氣體排放，並滿足市民對電動汽車的充電需求，舊金山市長布里德（London Breed）16日宣布啟動「路邊電動車 (EV) 充電試點」計畫，即在2030年之前安裝超過1500個路邊公共充電站。此項試點計畫旨在收集關鍵數據和見解，為未來更大規模的施工提供巡息支持。

去年，電動車和插電式混合動力車，已佔舊金山所有新車銷量的37%。作為美國第二人口稠密的都市，因舊金山市區內很多居民是住在多單元公寓內，難以建立家用獨立的汽車充電站。因此在全市範圍內擴大路邊公共充電站至關重要。

布里德表示：「作為全市氣候行動計畫的一部分，我們正在採取積極措施，大幅擴大電動車充電基礎設施，並滿足迅速增長的電動車主居民們的需求。 」她說， 「家用汽車和卡車占了全市近一半的碳排放量，影響著居民的健康。特別是在低收入有色人種社區，非裔和拉丁裔佔多數的社區，以及家庭收入低於中位數的地區，充電樁的使用率也低很。，所以這項試點計畫將推進更廣泛的碳減排工作，加速各社區家庭向電動車過渡。」

第八區市議員孟達文(Rafael Mandelman) 表示：「為了減少交通運輸部門的溫室氣體排放，舊金山還有很多工作要做。透過為更多社區提供充電服務，可以解決沒有街邊停車位的城市居民的用車便利。」

有安裝街邊充電站需求的城市居民，即日起就可以登陸市府網站sf.gov/ev-curbside進行申請 ，並詳細說建議安裝的位置。市政府將審查申請，確保符合必要的標準，並支持舊金山氣候行動計畫和公平目標。一旦獲得批准，申請人便可獲得任何所需的許可證，如公共工程的挖掘許可證等。

安裝後，市府將與充電提供者建立資料收集合作夥伴關係，以監控使用情況、需求和其他關鍵指標。這些資訊將支持舊金山市交通局( SFMTA）正在進行的可行性研究，並指導制定全面的全市路邊電動車充電政策。目標是直到舊金山完成全市範圍內既定的充電站安裝數量。

舊金山市區內的電車公共充電站，常常呈飽和狀態。（記者李怡╱攝影）
舊金山市區內的電車公共充電站，常常呈飽和狀態。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山道路上行駛的電動車。(本報檔案照)
圖為舊金山道路上行駛的電動車。(本報檔案照)

舊金山 電動車 低收入

上一則

陸軍官校百年校慶 北加州同學會同樂

延伸閱讀

公園紀念慘案 以華裔遇害老婦命名

公園紀念慘案 以華裔遇害老婦命名
市長話金山／保護長者免受詐騙和金融虐待

市長話金山／保護長者免受詐騙和金融虐待
舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房

舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房
舊金山市長首場辯論 5候選人皆出席

舊金山市長首場辯論 5候選人皆出席
麥法恩團隊發布民調：擊敗布里德勝出

麥法恩團隊發布民調：擊敗布里德勝出

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案