史丹福支持對學生記者犯罪指控

去年以來史丹福大學挺巴與挺以的學生派別就在校園內對壘。（本報檔案照，記者徐蓓蓓╱攝影）

據巴洛阿圖在線報導，繼上周三一名史丹福大學 校報「史丹福日報」學生記者和一名當時在職的新聞編輯在挺巴勒斯坦 抗議者佔領一間史丹福行政辦公室之後被捕，史丹福大學和學生報紙領導目前就地檢長是否應該起訴這名記者，發生意見分歧。

據來自「史丹福日報」聲明稱，這名學生記者當時正在抗議現場報導。而涉事新聞編輯以個人名義參加了抗議活動。該編輯立刻因為參與此事而被降級，並在與日報管理層商討後辭職。

史丹福大學方面則對該編輯和記者，以及其它十幾名參與佔領辦公室的學生做了停學處理。史丹福大學校長薩勒（Richard Saller）和教務長馬丁內茲（Jenny Martinez)在一項聲明中說，學校「完全支持」對學生記者的犯罪起訴。

「史丹福日報」 在一項聲明中稱，涉事記者此前對佔領行政辦公室的計畫一無所知，事發當時也沒有辦法離開。「我們要求聖他克拉拉縣地檢長辦公室拒絕對其毫無來由的起訴要求。」

聖他克拉拉縣地檢辦公室表，還沒有接收這個案子。

史丹福大學，認為學生記者和編輯兩人都在知情的情況下參與了犯罪行動，因此在本案中不受憲法第一修正案的保護。