史丹福支持對學生記者犯罪指控
據巴洛阿圖在線報導，繼上周三一名史丹福大學校報「史丹福日報」學生記者和一名當時在職的新聞編輯在挺巴勒斯坦抗議者佔領一間史丹福行政辦公室之後被捕，史丹福大學和學生報紙領導目前就地檢長是否應該起訴這名記者，發生意見分歧。
據來自「史丹福日報」聲明稱，這名學生記者當時正在抗議現場報導。而涉事新聞編輯以個人名義參加了抗議活動。該編輯立刻因為參與此事而被降級，並在與日報管理層商討後辭職。
史丹福大學方面則對該編輯和記者，以及其它十幾名參與佔領辦公室的學生做了停學處理。史丹福大學校長薩勒（Richard Saller）和教務長馬丁內茲（Jenny Martinez)在一項聲明中說，學校「完全支持」對學生記者的犯罪起訴。
「史丹福日報」 在一項聲明中稱，涉事記者此前對佔領行政辦公室的計畫一無所知，事發當時也沒有辦法離開。「我們要求聖他克拉拉縣地檢長辦公室拒絕對其毫無來由的起訴要求。」
聖他克拉拉縣地檢辦公室表，還沒有接收這個案子。
史丹福大學，認為學生記者和編輯兩人都在知情的情況下參與了犯罪行動，因此在本案中不受憲法第一修正案的保護。
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