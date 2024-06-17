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派遣公司壓榨臨時工 金山市府提告

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市律師邱信福保護臨時勞工權益， 起訴違規操作雇主。（記者李怡╱攝影）
舊金山市律師邱信福保護臨時勞工權益， 起訴違規操作雇主。（記者李怡╱攝影）

舊金山市政府律師邱信福辦公室17日表示，正式向WorkWhile臨時工人勞務派遣公司提起訴訟，因這家公司拒絕給工人提供法定保障的工資和福利。訴訟尋求法院阻止被告公司相關作業，並繳納罰金和賠償工人。邱信福向民眾傳達的訊息是，基礎勞工和臨時工人從業者的權益也應受到尊重和保護。

WorkWhile是舊金山當地的臨時工人勞務派遣公司。從成立五年來，公司規模迅速擴展到全美27個州的40多個城市，派遣總計50萬名臨時工人，WorkWhile派遣工人到例如倉庫、小額貸款、餐飲服務、物流、製造、各行業的臨時工人。被派遣的勞工薪資福利和管理工作由WorkWhile發放。

邱信福表示，WorkWhile雖是第三方勞務派遣公司，但根據加州AB 5法律規定，被派遣的臨時工人算是WorkWhile的雇員。對於這些工人不能獲得加班費、病假福利、不能獲得響應權益、法律規定的用餐時間和健康保險、以及工作相關開支或任何州法和地方法規規定的帶薪假期，這一系列操作均違反了勞動法和多項地方法規。

WorkWhile又被指未提供法定工人補償保險金，反而向工人收取「信任及安全費」(Trust & Safety Fee)。訴訟指控，WorkWhile違反多項州法和地方法規，因其拒絕提供工人法定保障、工資和福利，因此這間公司比其他守法企業獲得了更多不平等的競爭優勢，發展勢力不斷擴張，違反了加州「公平競爭法」。訴訟要求法院阻止這些作業，並向此公司處以民事罰款，為受害工人追討賠償。

WorkWhile公司的派遣勞工王維向本報表示，因被派遣的勞工多為新移民或是來自美國中部州的勞工，對於當地的勞工法律意識淡泊，且自身權益受到侵害之後不知通過何種渠道維權者。王維說，感謝舊金山市政府的訴訟，以整頓這一沒有管理章法，無故拖欠加班費用，和不尊重勞工勞動成果的公司，也讓更多新移民和文化程度不高的基礎勞工們知道，可以維權有道。

截至發稿，本報未能獲得WorkWhile公司回應。

勞工 福利 舊金山

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