佛利蒙奪全美最佳養育家庭城市

佛利蒙因其一流的學校、安全性和富裕程度而被評為全美最佳養育家庭的地方。（取自Pexels）

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，東灣佛利蒙因其一流的學校、安全性和富裕程度而被評為全美最佳養育家庭的地方。

在 WalletHub 的一項研究中，灣區第四大城市佛利蒙擊敗了美國其他181個城市，該研究對包括公立學校、生活成本、空氣和水質以及犯罪率在內的45項指標進行了排名。

根據人口普查數據顯示，佛利蒙的家庭收入中位數為16萬2336元，即使根據WalletHub的生活成本進行調整之後，也是全美最高的城市之一。只有1.4%的兒童沒有醫療保險 ，該市的人均公園面積位居第五。佛利蒙有一半的家庭有18歲以下的孩子，是全國比例最高的城市之一。

聖荷西綜合排名第七，由於可負擔性排名靠後而失分，而舊金山排名第12，儘管其兒童比例在大城市中最低。屋崙排名倒數第121位。

佛利蒙還連續五年被 WalletHub 評為美國最幸福的城市。

孟斐斯（Memphis）、底特律（Detroit）和克利夫蘭（Cleveland）排名墊底。聖伯納汀諾市（San Bernardino）是排名最低的加州 城市，在182個城市中排名第177位。

佛利蒙市市長高敘加（Lily Mei）已在該市居住了30年，並在這裡養育了兩個孩子。她說，這裡的家庭可以享受到強大的學校系統和強勁的本地經濟，包括高薪的製造業工作。主要雇主包括特斯拉（Tesla）和Facebook母公司Meta。

高敘加說，「與其他擁有更多辦公空間的城市相比，我們擁有更多的製造業」，「我們面臨的挑戰與加州其他城市一樣，」她提到了無家可歸者、住房建設、公共安全、高昂的生活成本以及保持經濟增長等問題。

佛利蒙在WalletHub排名較低的一個領域是 「家庭娛樂」。高敘加指出，佛市部分地區是工業區，影響了戶外步行能力。但她說，佛利蒙有64個公園和7個東灣地區公園，有很多戶外活動。

與此同時，舊金山 「在教育和兒童保育方面表現出色，綜合排名第五，在社會經濟因素方面也表現出色，」WalletHub分析師哈普（Cassandra Happe）在一份聲明中說。