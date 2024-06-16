金山學區財政赤字 普通話課恐被刪

多個華裔候選人、社區代表和家長，15日齊聚學區大樓門口，呼籲切勿因為平衡預算赤字而削減普通話等雙語沉浸課程。（記者劉先進／攝影）

面臨4.21億元財政赤字的金山學區 ，數年來學生流失約1萬人，不少學校被提議關閉，一些項目恐被削減。多位華裔 候選人、社區代表和家長15日齊聚學區大樓門口因為擔心，呼籲學區切勿為了平衡預算赤字而削減普通話等雙語沉浸課程，尤其目前普通話課程一位難求，新學年甚至發生428位學生要搶64個位置，讓家長大感無奈。

來自多所學校共300多名家長組成金山家長支持普通話聯盟，致函校監和學委，尋求捍衛普通話課程。訴求包括保留並擴展現有的粵語和普通話教育項目，以保持文化多樣性和提升學生的語言能力；進行全面的利益相關者諮詢，包括家長、教師和社區成員，確保決策的透明和包容；優先考慮對招生有積極影響的項目，確保語言項目的可持續性和競爭力。但學區未回應此事。

根據此信，2024-2025金山學區TK到8年級學生中，有23%、總數7851名是華人或華裔美國公民，且其他更多家庭參加中文課程。2023-2024學年設有2644個粵語雙語和粵語沉浸式課程名額、384個普通話名額。家長對於學區提供大規模粵語課程表示讚賞，但同時也敦促學區，不要忽視普通話方向。

根據統計，全球說普通話人數是粵語十倍以上，金山學區對普通話的沉浸教學需求遠超容量，2024-2025學年有428個即將入學的幼稚園家庭，申請在Starr King和Jose Ortega 的普通話課程的位置，但只有64個空位。每年那些未能拿到課程席次的家庭，都選擇退出學區，並將時間和金錢投入到私校。

第三區市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）來自香港，母語是粵語。她說，如果沒有語言學習和雙語聯繫，孩子們很難充分欣賞和學習傳統文化，有些中文詞語難以準確翻譯英文，例如「加油」、「孝順」等，但詞彙是真正能體現文化的代表性和意義，所以要繼續資助和擴大普通話等雙語課程。

「金山普通話父母」（SF Parents for Mandarin）組織代表、第11區市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen）的10歲大女兒Madeleine和5歲小女兒Melinda都會說流利的粵語和普通話。Madeleine說，說雙語能和父母溝通，也能幫老人翻譯。陳小焱說，大女兒當年試圖申報粵語課程，但一位難求，可見需求旺盛。

陳小焱說，語言是溝通的工具、多元文化的橋樑，更是提升全球競爭力的關鍵，希望校區能高度重視普通話家長的訴求，在制定語言相關政策變更時，綜合考慮家長、學生和學校的需求，並在公平、包容、便利及長遠有利校區招生的前提下作出決定，繼續保留現有項目，並考慮有計畫地擴大。

第11區市議員候選人、在舊金山等地創建35個早教機構的賴天宸（Michael Lai）說，在孩子生命早期關鍵時期，可學習很多語言，金山須保留普通話、粵語、西班牙語等所有雙語項目，培養孩子的大腦，在金山公校和加州 高中基金會面臨入學危機之時，有機會投資雙語擴大招生，而不僅僅是合併學校。

金山學委候選人林灼世（Laurance Lem Lee）說，希望透過發聲，讓學區保留和擴大雙語課程，有利於學區入學率的持續增長。「希望我們的努力，能引起學區回應，說明削減（相應項目）是如何發生的，數據如何製作分析。」