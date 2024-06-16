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公園紀念慘案 以華裔遇害老婦命名

記者楊逸辰／舊金山報導
孫女Yee在現場演説。（記者楊逸辰/攝影）
孫女Yee在現場演説。（記者楊逸辰/攝影）

五年前舊金山華裔老婦黃奕愛（Yik Oi Huang）在家附近公園散步時被男子襲擊，經過一年照顧仍然死亡，被視為舊金山仇亞犯罪之一。為了紀念這起悲傷的事件，也為了呼籲反仇恨，舊金山市府16日正式將此公園改名為「黃奕愛和平友誼公園」並舉行揭幕儀式，以此呼籲社區團結、各族裔和平共榮。

公園原名是「Visitacion Valley遊樂場」，就在黃奕愛家附近。黃奕愛1986年移民到美國，她的丈夫曾擔任該地友誼俱樂部（Visitacion Valley Friendship Club）大使，俱樂部是一個為中國移民社區服務的倡導團體，她和丈夫用和家人一起存下的錢在公園附近購買房子。

事件發生在2019年1月8日，高齡的黃奕愛在公園散步時，突然被一名男子襲擊。黃奕愛的頭骨、手臂和頸部均骨折，經過家人一年的長期照護後，她最後仍在2020年1月去世，享年89歲。嫌犯則是24歲的加斯隆 (Keonte Gathron），他因謀殺和其他指控仍在等待審判。

這起謀殺案成為舊金山亞裔受攻擊事件的代表。黃奕愛孫女之一Sasanna Yee表示，因為發生這個事件，如今人們對這個公園將注入更多情感，會有更多人們來這裡經歷和成長，這個地方承載的不僅是她祖母的記憶，現在更充滿了許多其他家庭的記憶。

黃奕愛的紀念網站上指出，黃奕愛有著平凡而又不平凡的生活，每天早上她都和朋友們一起在公園散步。Sasanna Yee回憶，在她遭到攻擊的那天早上，她只是偶爾獨自行走，但卻受到了攻擊。

紀念網站指出，現在比以往任何時候都更需要人們團結，該社區的夢想是多樣性的統一，來自不同文化和語言背景的人們可以在這個公園和平共處，而不會彼此恐懼和仇恨，這次公園更名，讓大家離實現這個夢想又更近了一步。

舊金山市長布里德 (London Breed)在揭幕儀式上表示，2019 年悲劇發生時，黃奶奶的家人聚集在一起，確保這個社區不被分裂。

公園招牌。（記者楊逸辰/攝影）
公園招牌。（記者楊逸辰/攝影）
公園招牌。（記者楊逸辰/攝影）
公園招牌。（記者楊逸辰/攝影）

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