金山華埠100多長者遭龐氏騙局 損失4000萬元

華埠知名律師麥浩妍說，從2013年起，有100多個金山華埠長者被知名商人利用龐氏騙局進行詐騙，被騙金額超4000萬。（記者劉先進╱攝影）

華埠 知名律師麥浩妍（Jaynry Mak）也參與14日的「世界虐老關注日」預防詐騙活動。她說，從2013年起，有100多個金山華埠長者被一對知名商人父子利用龐氏騙局進行詐騙，雖然聯邦起訴的涉案金額是3900萬，但根據她代理的情況，有一些受害者不願開口講出欺詐事實，實際被騙金額超4000萬。

詐騙者之一，就是41歲的Derek Vincent Chu。聯邦檢察官的起訴書說，在2013年末至2020年期間，他涉嫌參與一個涉及100多人的龐氏騙局。利用幾家公司，通過欺詐性招攬投資 ，購買和轉售屋崙甲骨文球館、洛杉磯湖人主場斯台普斯中心（現為Crypto.com Arena）和金山勇士 主場大通中心的職業籃球門票和豪華包房，籌集3900萬。起訴書還稱，Derek Vincent Chu通過大量實質性的虛假陳述誘騙投資者，包括如何使用投資者的資金、如何償還投資者的資金以及投資是否有抵押擔保等。

根據起訴書中的指控，他將投資者的資金在自己的個人帳戶和公司帳戶之間混用，導致投資者的資金被用於償還其他更早的投資者，以及其他無關的開支。此外，起訴書還指控她挪用和轉移730多萬投資者資金，用於牟取個人利益，其中包括支付信用卡債務；提取現金；支付旅遊、豪華汽車和珠寶購買費用；以及支付水電費帳單等。

麥浩妍代理幫助20多個龐氏騙局的受害者。她說，騙局的關鍵是利用投資高回報，引誘受害者上鉤、不斷加碼投資金額。詐騙者在華埠經營生意30年，頗有聲譽。有一個華埠受害者，認識他30多年。一開始詐騙者說，投資5000元，回報率是15%，並每個月定期給回報。隨後讓受害者將投資金額增加到20萬，都按時收到資金。接著，詐騙者哄騙受害者住院的先生說，可幫助她太太打理其擁有的一棟商業大樓，利用兩人不懂英文的情況，陸續抵押出來200萬。算上其他被騙金額，這一家就損失300萬。「受害者靠著多年到製衣廠打工，一家人辛苦攢下資金買樓，被騙得精光。」

她提醒華人民眾，如果有人聲稱有15%高回報投資，肯定是騙局，「無論聲稱投資的人，多麼聲名顯著，都不要相信。有時往往是熟人詐騙。」