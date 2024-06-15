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西南航空飛屋崙班機 遭遇「荷蘭式翻滾」

編譯組／綜合報導
美國西南航空公司上月一架從鳳凰城飛往屋崙的航班在飛行途中發生「荷蘭式翻滾」，導致飛機停飛。（電視新聞截圖）
美國西南航空公司上月一架從鳳凰城飛往屋崙的航班在飛行途中發生「荷蘭式翻滾」，導致飛機停飛。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，上個月，美國西南航空公司（Southwest Airlines）一架從鳳凰城（Phoenix）飛往屋崙（Oakland）的航班在飛行途中於3萬2000呎處發生「荷蘭式翻滾」（Dutch Roll），導致飛機停飛。

根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的一份報告，西南航空746號航班的機組人員在事發約一小時後恢復了對飛機的控制，並安全降落在舊金山灣屋崙國際機場（Oakland International Airport）。

載有175名乘客和6名機組人員的飛機結構受損，但沒有人員傷亡的報告。

據波音公司（Boeing）稱，「荷蘭式翻滾 」是指飛機在橫向（稱為 「滾動」）和方向（稱為 「偏航」）上前後擺動。換句話說，飛機兩側的翼尖上下傾斜（滾動），而機頭和機尾則左右搖擺（偏航）。

據美國聯邦航空局稱，飛機的機頭會因為不同步的擺動而產生八字形運動。這種搖擺運動可能導致暈機。據波音公司稱，搖擺會一直持續，直到運動最終自行糾正或飛行員進行糾正。

飛行員接受過處理這種運動的培訓，任何 「不對稱輸入」（asymmetric input，如風或飛行員的動作）都可能導致這種運動。在西南航空的案例中，美國聯邦航空局的初步檢查發現，為方向舵提供備用電源的一個裝置損壞，官員們表示，這可能導致了5月25日的事故。

飛行紀錄顯示，這架於2022年12月交付給航空公司的飛機在屋崙停飛至6月6日，然後被轉移到華盛頓州艾弗雷特（Everett, Washington）的波音工廠進行維修。

波音公司拒絕對此事件發表評論。紀事報已聯繫西南航空公司，希望獲得更多信息。

屋崙 舊金山 華盛頓州

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