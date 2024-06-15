西南航空飛屋崙班機 遭遇「荷蘭式翻滾」
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，上個月，美國西南航空公司（Southwest Airlines）一架從鳳凰城（Phoenix）飛往屋崙（Oakland）的航班在飛行途中於3萬2000呎處發生「荷蘭式翻滾」（Dutch Roll），導致飛機停飛。
根據美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的一份報告，西南航空746號航班的機組人員在事發約一小時後恢復了對飛機的控制，並安全降落在舊金山灣屋崙國際機場（Oakland International Airport）。
載有175名乘客和6名機組人員的飛機結構受損，但沒有人員傷亡的報告。
據波音公司（Boeing）稱，「荷蘭式翻滾 」是指飛機在橫向（稱為 「滾動」）和方向（稱為 「偏航」）上前後擺動。換句話說，飛機兩側的翼尖上下傾斜（滾動），而機頭和機尾則左右搖擺（偏航）。
據美國聯邦航空局稱，飛機的機頭會因為不同步的擺動而產生八字形運動。這種搖擺運動可能導致暈機。據波音公司稱，搖擺會一直持續，直到運動最終自行糾正或飛行員進行糾正。
飛行員接受過處理這種運動的培訓，任何 「不對稱輸入」（asymmetric input，如風或飛行員的動作）都可能導致這種運動。在西南航空的案例中，美國聯邦航空局的初步檢查發現，為方向舵提供備用電源的一個裝置損壞，官員們表示，這可能導致了5月25日的事故。
飛行紀錄顯示，這架於2022年12月交付給航空公司的飛機在屋崙停飛至6月6日，然後被轉移到華盛頓州艾弗雷特（Everett, Washington）的波音工廠進行維修。
波音公司拒絕對此事件發表評論。紀事報已聯繫西南航空公司，希望獲得更多信息。
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