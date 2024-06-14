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北加32歲男嫌屋崙入室打劫專挑亞裔 連疫苗接種卡都搶

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙警局代理隊長奎羅茲（Omar Daza-Quiroz）說，有的作案嫌疑人將車停在幾個街區之外，步行到他想盜竊的地點，然後實施盜竊行為。（記者劉先進╱攝影）
屋崙警局代理隊長奎羅茲（Omar Daza-Quiroz）說，有的作案嫌疑人將車停在幾個街區之外，步行到他想盜竊的地點，然後實施盜竊行為。（記者劉先進╱攝影）

KTVU電視台報導，32歲的嫌犯貝倫斯（Derrick Behrens）被指控在屋崙犯下一系列針對亞裔受害者的持槍入室搶劫案，現已被捕並受到指控。根據法庭記錄，貝倫斯被指控盜竊受害者的現金、鑰匙扣、香奈兒和路易威登皮包、醫療卡，甚至新冠疫苗接種卡。警方稱，他還搶走了一名受害者的豐田凱美瑞轎車。

屋崙警長米切爾（Floyd Mitchell）表示，警方經過不懈努力，查明並逮捕對大量犯罪負有責任的個人和團夥，逮捕貝倫斯和另外四名少年。

有些入室搶劫發生在黎明前，當時居民正在睡覺。警方稱，嫌疑人對受害者大喊「錢在哪裡？」屋崙警局代理隊長奎羅茲（Omar Daza-Quiroz）說，嫌疑人將車停在幾個街區之外，步行到希望下手的地點，然後實施盜竊行為。

警方稱，在一起案件中，有嫌犯將一塊石頭扔進高地醫院附近一戶人家的窗戶，當時一名66歲的婦女正坐在沙發上，然後實施入室搶劫。受害者家人說，嫌犯拿走了所有的財務，包括昂貴的玉器、金鏈子和一些現金。他表示，很開心逮捕嫌犯，讓社區更安全。

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