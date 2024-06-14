偏遠地區阿茲海默症患者如何護理？EMS線上座談提建言

少數族裔媒體（Ethnic Media Services，EMS）召開了一場健康相關的綫上座談會，會議的主題是「阿茲海默症（Alzheimer's disease）患者如何在偏遠郊外地區獲得護理」。（圖片來源：ZOOM）

少數族裔媒體（Ethnic Media Services，EMS）13日舉行健康相關的線上座談會，主題是阿茲海默症 患者如何在偏遠郊外地區獲得護理。

加州 助理衛生官員兼加州公共衛生部人口健康主任阮麗塔（Rita Nguyen）、聖伯納迪諾內陸護理人員資源中心執行董事艾斯特拉達（Carmen Estrada）、阿茲海默症家庭成員科特斯（Maria Cortez）和資深律師狄克曼（Hagar Dickman）都參加會議。

會上指出，隨著越來越多的人壽命延長，越來越多的加州人將面臨阿茲海默症困擾。預計未來20年，阿茲海默症及相關失智症患者數量將增加一倍。同時，與居住在城市社區的加州人相比，居住在郊外和偏遠地區的加州人在獲得預防、篩檢、診斷和護理服務、醫療保健提供者和資源方面面臨更多挑戰。需要等待很長時間才能見到診斷專家。缺乏公共交通，意味著獲取這些關鍵醫療服務和資源的通勤時間更長。不僅影響出現阿茲海默症症狀的人，還會影響他們的家人。

阮麗塔表示，最近的數據顯示，阿茲海默症現在是加州第二大死因。它曾經排名第三，但它最近超過了中風 ，預計到2040年這一數字將翻倍。「阿茲海默症絕對是需要意識到的事情，需要努力預防，並使社區能夠擁有預防和照顧患有阿茲海默症的人們的工具。」

阿茲海默症的主要危險因素是年齡，而加州65歲及以上的成年人比任何其他州都多。這就需要強調集體意識教育和準備，阮麗塔表示，加州公共衛生聽正在提高人們對阿茲海默症的認識，介紹人們可以採取哪些措施來預防這種疾病，以及一旦確診後應該做什麼。

她指出，加州公共衛生聽確實發現了農村社區中存在的差異。在農村地區沒有和城市地區同樣的資源。在農村地區，醫療保健很難獲得，家庭所能得到的幫助和支持也相對較少。加州鄉村地區擁有230萬居民，幾乎占全州人口的6%。談到阿茲海默症對加州農村社區的影響時，了解這些地理經濟和文化障礙和公平非常重要，這些障礙可能使家庭和個人更難獲得資源。

阮麗塔建議，吃得好、保持活躍、保持社交聯繫、保持良好的睡眠等良好習慣都有助於預防阿茲海默症，並預防可能加速阿茲海默症的疾病發生。在飲食、運動、睡眠和社交方面下功夫將有助於改善許多健康結果。她鼓勵讓老年人士們與他們的朋友或親人開始對話，然後積極向醫療保健提供者尋求幫助，以便幫助他們找到減少疾病發生和改善大腦健康的方法。