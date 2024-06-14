阿縣體育場一半用地出售案 屋崙議會全票同意

屋崙市議會12日晚全票通過立法，授權市行政長官與非裔體育娛樂集團簽訂一份買賣協議，出售屋崙-阿拉米達縣體育場的一半用地。圖為體育場內運動家職棒隊主場的比賽。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 市議會12日晚全票通過立法，授權市行政長官與非裔 體育娛樂集團（AASEG）簽訂一份買賣協議，出售屋崙-阿拉米達縣體育場（Oakland-Alameda County Coliseum）的一半用地。市長盛桃辦公室說，此次出售和未來開發醞釀已久，將為東屋崙、屋崙和該地區帶來投資 和經濟機遇。

非裔體育娛樂集團此前已同意以至少1.05億的價格購買屋崙市府持有的體育場一半股份。該協議為未來開發數千套新的可負擔房、增加室外活動空間，保留體育場作為東灣地區重要娛樂中心鋪平道路。該集團表示，將致力於與東屋崙居民一起，制定一份強有力的社區利益協議。盛桃政府正在和該集團敲定具體出售條款。市議會將在6月26日對此次立法和出售協議進行二讀。

盛桃表示，數十年來，社區一直被承諾開發體育場。民選官員和投資者來了又走，投資於東屋崙幾代居民的生活和福祉的機會也隨之消失。這一歷史性的決定最終兌現這些承諾，賦予非裔發展商權力，致力於維護社區健康和福祉。非裔體育娛樂集團創始人博比特（Ray Bobbitt）說，在交付一個屋崙人可以引以為豪的項目方面，又向前邁進一步。「和我一樣，許多投資者都深深扎根於此地，我們深知這一開發項目將對社區產生的積極影響。」

這個體育場本來有三隻職業球隊，卻相繼離開。金州勇士搬到金山大通中心，突襲者美式足球隊（Raiders）和運動家職棒隊（A's）共用場地，前者遠走拉斯維加斯，後者要搬去賭城，在球場2028年完工前，因為租約談不攏，決定下個賽季遠赴沙加緬度打球。如何開發體育場，令人關注。