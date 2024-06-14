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舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房

記者王子涵／舊金山報導
舊金山首場市長辯論，1700人劇場爆滿，數百人線上關注。（取自NBC新聞）
舊金山首場市長辯論，1700人劇場爆滿，數百人線上關注。（取自NBC新聞）

舊金山首場市長辯論12日晚落下帷幕。現任市長布里德（London Breed）與四位挑戰者麥法恩（Mark Farrell）、丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）、佩斯金（Aaron Peskin）和安世輝（Ahsha Safaí），在能容納1700人的Sydney Goldstein劇院，就公共安全、經濟復甦、可負擔房等多個重要話題展開了長達90分鐘的交鋒。

首次市長辯論引來全市空前的關注。現場座無虛席，數百人在線觀看討論。活動由紐約時報舊金山部總編、前舊金山紀事報記者奈特（Heather Knight），和舊金山公民政治參與組織Manny's業主耶庫蒂爾（Manny Yekutiel）主持。會議開始前有部分抗議者擾亂了活動，譴責布里德削減城市預算的提案。抗議者在噓聲中被送出會場。

在60秒的開場陳述中，布里德說：「這些人有一個共同的特點，他們想讓市民認為舊金山很糟糕，他們想讓我們倒退，他們在與舊金山作對。在這個舞台上，我是唯一為舊金山工作的人。」

舊金山首場市長辯論，左起布里德、麥法恩、丹尼爾羅偉、佩斯金、安世輝。（本報檔案照...
舊金山首場市長辯論，左起布里德、麥法恩、丹尼爾羅偉、佩斯金、安世輝。（本報檔案照）

挑戰者中，前市長麥法恩的批評聲最為直接。在辯論中，他提到舊金山在近年來，兩次創下藥物過量死亡的人數之最。他直指市府公共衛生部門的策略是「失敗的」。

非盈利組織創始人、李維家族（Levi Strauss）繼承人丹尼爾羅偉，此前沒有公共服務的經歷，但強調這是他的優勢之一。對手則將他描繪為一個缺乏經驗的局外人，無法管理一個機構龐大、下一個財年預算達到159億元的龐大官僚機構。

在討論警局缺乏預算、以及解決住房危機時，麥法恩與安世輝分別批評丹尼爾羅偉缺乏經驗，空談理想。「沒有真正經理過程，一切都是空談。」

丹尼爾羅偉也回嗆：「他們整完都在談論經驗，而他們在這個政治舞台上的經驗加起來超過70年，看看他們給我們帶來了什麼。」

佩斯金作為舊金山政壇最有經驗的政客之一，發言則更加老練。作為現任市議長，他多次以歷史保護為名阻止住房開發項目而受到批評。布里德批評，舊金山的住房政策長期以來都是「試圖將人們拒之門外，而不是將他們留住」。

佩斯金並不迴避他對社區保護的支持。「實際上，我在支持住房開飯的記錄是最好的，你從來沒有聽說過。我支持為各種收入水平的人提供住房，我們可以建造我們需要的住房，但不要把大洋灘（Ocean Beach）變成邁阿密海灘。」

舊金山市長選舉採用排序選擇制，允許選民按照以優先順序選出最多10名候選人。得票最少的候選人將被淘汰，其選票將重新分配給下一個優先級的候選人，直到有一人獲得多數票。

在這樣的規則下，候選人通常會結成聯盟，為自己牟利。主持人現場要求候選人回答，若必須為另一人投票會選擇誰。

安世輝稱，自己有可能會為麥法恩或佩斯金投票。麥法恩則給出相同的答案，他尊重安世輝對舊金山勞工社區的服務，稱這是他們的共同價值。佩斯金表示，政治是合作和妥協的藝術，他稱自己與安世輝和市長布里德合作很多，他會為二人投票。

丹尼爾羅偉與布里德則表示，只會專注於自己，不會為其他人投票。

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