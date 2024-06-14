雙峰隧道夏季關閉施工 可轉乘K、L或M線巴士

雙峰隧道將於2024年夏季關閉三次進行維修施工。（舊金山交通局供圖）

連接舊金山 市中心與海洋區的雙峰隧道Twin Peaks Tunnel，訂於今年夏季關閉三次進行維修工程，時間分別是6 月22日和23日、7月20日和21日，以及8月22日至29日。

舊金山交通局提醒民眾稱，在工程維修期間，West Portal與 Forest Hill地鐵站 將全天關閉，可轉乘地面K、L或M線巴士。其中M線巴士和K線巴士會在Balboa Park和Church站之間運行，包括停靠West Portal、Forest Hill、Castro和Church站。

L線巴士將在舊金山動物園與Church站之間運行，包括停靠West Portal、Forest Hill、Castro和Church站。S Shuttle列車將在Castro站與Embarcadero站之間提供額外服務，包括會停靠所有經過的地鐵站。J、N和T線列車將照常運行，可以轉乘Muni地鐵列車，並且在Castro或Church站轉乘K、L和M線巴士。

舊金山交通局社區公關專員梁秋玉表示，交通局竭盡努力縮短關閉站點時間，並將與乘客、商家和居民密切合作，以盡量減少對市民生活的干擾。接連幾次站點的關閉，是為了做好隧道修復工程和軌道維護工作，並在八月關閉的八天時間裡完成修復施工。

之後舊金山聯合學區還將在位於雙峰隧道頂部的West Portal小學開展一項施工計畫。隧道施工具體進度，請關注本報更新。

梁秋玉表示，從7月1日開始，交通月卡票價單次從2.5元增加到2.75元，單次現金票價還是3元不變。2025年票價會再增加1毛錢。65歲以上的低收入 長者與18歲以下青年還是免費乘車。

早前交通局關於應對逃票問題，多次開會商議尋求應對辦法，梁秋玉說，未來兩年全舊金山站點將在兩年之內增加30多位檢票員，並在繁忙路段抽查檢票，檢票員崗位的設置還可有效預防罪案發生。與2018年相比，舊金山公共交通罪案的犯罪率已下降了48%。