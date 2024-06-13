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助警打擊犯罪 ALPR攝像機奏效 7月前安裝400台

記者王子涵╱舊金山報導
警長史考特表示，車牌自動讀取器為執法工作提供巨大幫助。（記者王子涵╱攝影）
警長史考特表示，車牌自動讀取器為執法工作提供巨大幫助。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市各地安裝的車牌自動讀取器（簡稱ALPR）已開始顯現成效。根據市長辦公室的統計，100台ALPR攝像機已安裝完畢，預計還有300台會在下個月投入使用。

布里德辦公室表示，攝像頭正在幫助警方找到刑事案件的犯罪嫌疑人，且灣區其他地區的警方也在ALPR系統的幫助下，追查到嫌疑人。

聲明中提供了幾個警方逮到嫌犯的例子。5月13日，一名因犯有組織零售盜竊罪而身背無保釋逮捕令的婦女，在米慎區被ALPR攝像機捕獲，隨後被警方逮捕。

6月8日聖荷西警方請求幫助搜索一名性侵犯嫌疑人，其車輛被日落區Taraval警局的攝像頭捕獲，隨後警方在金門公園發現了該嫌疑人，並將其拘留。

ALPR攝像機計畫受到加州反零售盜竊計畫1730萬元的資助。安全公司Flock City與市府簽訂了合約，負責安裝並維護全部的400台設備。

市長與警長都稱讚車牌自動讀取器計畫的成功。

市長布里德表示，這項新技術只是市府正在使用的一種新工具，它正在幫助讓城市變得更加安全。也表明新的技術在幫助警局執法，同時向那些來到舊金山犯罪的人們傳遞出一個重要信號。

警長史考特（Bill Scott）表示，攝像頭為執法工作提供巨大幫助。「展望未來，我們將ALPR網絡與其他技術結合，包括E提案中的無人機和公共安全攝像機技術。」

分析指出，儘管攝像頭對於警方執法提供了幫助，但對破案率的幫助仍有待觀察。

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