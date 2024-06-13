麥法恩團隊發布民調：擊敗布里德勝出

現任市長布里德。(本報資料照片)

舊金山 前市長、現市長候選人麥法恩（Mark Farrell）的競選團隊12日發布一項最新的民調 ，結果顯示麥法恩最終以獲得57%的選票勝出，而現任市長布里德（London Breed）屈居第二，獲得43%的選票。

舊金山下一任市長將從現任市長布里德、前市長麥法恩、非營利組織創始人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）、市議長佩斯金和市議員安世輝中產生。

麥法恩是首位公布民調結果的候選人，因為若民調結果不利，可能會讓候選人的競選陷入被動。此次民調是由Impact Research執行，該機構曾為包括現總統拜登、前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊·柯林頓做民調服務。

根據模擬結果，麥法恩在第一輪投票 中獲得了23%的選票，布里德21%，丹尼爾羅偉20%，佩斯金17%，而安世輝獲得最少的4%選票。

該民調是在6月1日至6日，從500名可能的選民中進行抽樣調查，誤差率約為4.5%。考慮到目前約有11%的選民未最終決定，且考慮距離選舉日仍有五個月的時間，這意味著競選結果仍有可能大有變化。

麥法恩在一份聲明中表示，舊金山市民希望下任市長是一位高效、經驗豐富的領導者，能夠幫助我們的城市重回正軌。我了解城市所面臨的挑戰，並會執行有遠見和大膽的政策創造一個更安全、更清潔、更強大的舊金山。

市長選舉實行排序選擇投票制（Ranked-choice Contest），允許選民排出順序向多名候選者投票。若候選人在第一輪計票中獲得半數以上選票，則直接獲勝。若沒有人獲得多數票，則淘汰排名最後的候選者，然後根據選民的偏好重新計票，直到有人獲勝為止。支持者表示，該方法會讓更多基層候選者獲勝，但也有人指出，這會讓選民感到疑惑。

分析還衡量了候選人的支持率，其中丹尼爾羅偉以39%領先，麥法恩為36%，布里德為32%，佩斯金為26%，安世輝為17%。在不支持率中，有61%的人不支持布里德，佩斯金以50%位居第二。

Impact Research還發現，僅有16%的選民認為舊金山處於正確的道路上，46%的選民認為城市正在向錯誤的方向發展，而34%的人處於中立。