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最低工資調漲 In-N-Out也頂不住 雙層漢堡套餐破10元大關

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
加州標誌性快餐店In-N-Out漢堡在快餐業最低工資調漲到每小時20元之後，菜單價格也整體上漲。（記者徐蓓蓓／攝影）
加州標誌性快餐店In-N-Out漢堡在快餐業最低工資調漲到每小時20元之後，菜單價格也整體上漲。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州標誌性快餐店In-N-Out漢堡在快餐業最低工資調漲到每小時20元之後，菜單價格也整體上漲。以廣受歡迎的雙層漢堡（Double Double）套餐（包含雙層漢堡一隻、炸薯條一份和飲料一份）為例，價格已經突破10元大關。

舊金山灣區，目前菜單價格最貴的舊金山市，一份這樣套餐的價格是13.63元，而在東灣阿拉米達縣這樣一份套餐價格接近12元。

南灣居民鄭先生表示，因為小孩喜歡，每個周日都會去吃一次In-N-Out。但因為有時候三個人去吃，有時候四個人去吃，他並沒有太注意到價格的變化。不過聽說雙層漢堡套餐漲到10幾元，他也非常震驚。因為他記憶中幾年前第一次帶小孩去吃，這個套餐的價格還是7.99元一份。

In-N-Out公司日前表示，菜單價格是在加州快餐業每小時20元最低工資生效的同一天調漲的。公司在一份聲明中稱：「為了保證我們的食物品質必須要提高價格。」

據悉，In-N-Out漢堡店員工的工資依據工作地點的不同在22到23元之間，比新法規定的20元每小時的最低工資要要略高一些。

In-N-Out漢堡的主席史奈德（Lynsi Snyder)表示，自己曾經盡力想保持價格平穩。她對媒體表示，在與公司高層會議中曾經直截了當說：「我們不能漲價這麼多，不行。」她說，自己有義務為顧客著想。

一位熱愛In-N-Out漢堡的東灣居民也表示，自己聽說In-N-Out對自己的員工不錯，雖然這也是其品牌營銷的一部分。所以自己會一如繼往地支持In-N-Out，特別是考慮到灣區生活成本如此之高的前提下。

加州主要快餐店4月以來的價格調漲幅度如下：

Wendy′s 8%Chipotle 7.5%，Starbucks 7%， Taco Bell 3%, Burger King  2%。

除去餐飲價格上漲，企業和消費者都感受到通脹所帶來的壓力。而目前看來期盼中的聯儲利率下調依然遙遙無期。

加州 灣區 舊金山

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