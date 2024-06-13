應因漲時薪 星巴克另闢策略 推出5元咖啡超值組合

Starbucks Pairings超值組合。（取自星巴克網站）

在加州 調高速食店員工最低時薪後，多家業者的菜單應聲齊漲，星巴克 （tarbucks）不正面迎戰，改採另一策略， 近期推出超值的實惠組合「Starbucks Pairings」，每份5元起。

五元組合有一杯冰或熱咖啡 ，再加上一個奶油可頌。六元組合一樣有冰或熱咖啡，但換成早餐三明治。想吃的更好一點？七元組合可以讓三明治加上煙燻培根或是不可能植物肉（Impossible meat）。

「Starbucks Pairings」是限期活動，且不適用於外送，客製訂單得另外付費。

當然，如果不想那麼麻煩地跑去分店買咖啡，也可以訂星巴克的Cold Brew送到家。Cold Brew冷萃濃縮咖啡使用100%阿拉比卡豆，配上焦糖，每瓶32盎司，可稀釋成多杯。

另外，KTLA電視台的Best Reviews還推薦了一些沖泡組合可供在家使用，這些都可以在亞馬遜等平台訂購：

・例如Black Lid Airtight Pitcher等廠商推出的冰咖啡壺，內附濾網，就可以在分裝時濾掉咖啡渣。

・包括Mason Jar Pitcher等推出的64盎司冰咖啡壺，則是以不鏽鋼製成多個部件，省去都用紙製品的費用。

・另外還有Mr. Coffee Iced的22盎司單杯咖啡機，以及其他廠牌的保溫咖啡攜帶杯，都是不錯的選擇。