高中畢業生進加州頂尖名校 馬連人數變少 灣區6縣排名第5
「信使報」（Mercury News）報導，目前正值高中生們戴畢業帽、穿畢業袍的季節，他們正在為拿到文憑後的生活做準備。但在灣區的一個地區，有資格進入金州最好大學的學生卻越來越少。
在馬連（Marin）縣，與2019年畢業的前輩相比，現在符合加州著名的加州大學和加州州立大學系統入學資格的高中畢業生比例較小。
根據加州教育廳提供的縣級數據，在四年的時間裡，馬連縣從灣區所有縣中符合條件的高中畢業生比例最高的縣，變成了2023年畢業生在六個縣中排名第五的縣。
除普通高中畢業要求之外，加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）系統對新生入學還有最低課程要求，稱為A-G要求。這就意味著並非所有高中畢業生都有資格申請。
根據加州教育廳公布的數據，在金州各地，有資格進入公立大學就讀的高中畢業生比例略有增長，從2019屆畢業生的50.5%增至2023屆畢業生的52.4%。今年2024屆畢業生的數據將於年底公布。
自2019屆畢業生以來，灣區各縣達到最低標準的學生比例都有所上升，只有馬連縣例外，從2019屆畢業生的70.6%下降到去年畢業生的61.5%，下降了近10個百分點。
馬連縣學區總監卡羅爾（John Carroll）對這一下降感到驚訝：「就教育而言，我們通常處於全州前列。歸根結底，這些州立學校沒有足夠的空間容納所有人，但我認為我們可以把大門開得更大一些。」
這也是州議會近年來一直在推動的事情，要求加州大學系統提高加州居民的入學率。加州約有三分之一的高中畢業生進入該州的四年制公立大學。
灣區家庭聘請加州大學招生專家孫偉立（音譯，Wei-LiSun）幫助他們的孩子進入加州頂尖名校她說：「加州大學和加州州立大學現在的競爭水平太離譜了，幾乎所有與我合作的學生都遠遠超過了最低要求。」
孫偉立說，更多的是加州大學系統的容量問題。在2023-23學年，加州大學系統約有4萬2000名學生是加州居民，僅占當年加州高中畢業生的10%多一點。
雖然哪些學生能被哪些大學錄取，有很多因素，但一些基本數據表明，一些高中的學生確實為進入州立大學做好了更充分的準備。
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