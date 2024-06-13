高中畢業生進加州頂尖名校 馬連人數變少 灣區6縣排名第5

灣區各縣高中畢業生進加大和州大比例皆有所上升，但馬連縣卻下降了近10個百分點。（取自Pexels）

「信使報」（Mercury News）報導，目前正值高中生們戴畢業帽、穿畢業袍的季節，他們正在為拿到文憑後的生活做準備。但在灣區 的一個地區，有資格進入金州最好大學的學生卻越來越少。

在馬連（Marin）縣，與2019年畢業的前輩相比，現在符合加州著名的加州大學 和加州州立大學系統入學資格的高中畢業生比例較小。

根據加州教育廳提供的縣級數據，在四年的時間裡，馬連縣從灣區所有縣中符合條件的高中畢業生比例最高的縣，變成了2023年畢業生在六個縣中排名第五的縣。

除普通高中畢業要求之外，加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）系統對新生入學還有最低課程要求，稱為A-G要求。這就意味著並非所有高中畢業生都有資格申請。

根據加州教育廳公布的數據，在金州各地，有資格進入公立大學就讀的高中畢業生比例略有增長，從2019屆畢業生的50.5%增至2023屆畢業生的52.4%。今年2024屆畢業生的數據將於年底公布。

自2019屆畢業生以來，灣區各縣達到最低標準的學生比例都有所上升，只有馬連縣例外，從2019屆畢業生的70.6%下降到去年畢業生的61.5%，下降了近10個百分點。

馬連縣學區 總監卡羅爾（John Carroll）對這一下降感到驚訝：「就教育而言，我們通常處於全州前列。歸根結底，這些州立學校沒有足夠的空間容納所有人，但我認為我們可以把大門開得更大一些。」

這也是州議會近年來一直在推動的事情，要求加州大學系統提高加州居民的入學率。加州約有三分之一的高中畢業生進入該州的四年制公立大學。

灣區家庭聘請加州大學招生專家孫偉立（音譯，Wei-LiSun）幫助他們的孩子進入加州頂尖名校她說：「加州大學和加州州立大學現在的競爭水平太離譜了，幾乎所有與我合作的學生都遠遠超過了最低要求。」

孫偉立說，更多的是加州大學系統的容量問題。在2023-23學年，加州大學系統約有4萬2000名學生是加州居民，僅占當年加州高中畢業生的10%多一點。

雖然哪些學生能被哪些大學錄取，有很多因素，但一些基本數據表明，一些高中的學生確實為進入州立大學做好了更充分的準備。