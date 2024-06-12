金山語言修正案通過 中文成城市服務要求熟記語言

華頌善發佈會現場。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 市議員華頌善(Shamann Walton)11日宣布，舊金山市府通過了「語言使用條例」的重要修正案。中文（包括粵語及普通話）、西班牙語、菲律賓語成為城市服務要求所熟記的語言；越南 語首次成為將會獲得舊金山官方認證的語言。

華頌善表示，這標誌著市府在確保非使用英語為主要溝通的居民能夠公平獲得城市服務的方面，邁出了重要一步。

舊金山「語言使用條例」於 2001年首次頒布，旨在確保舊金山居民，無論其母語是什麼，都能平等地獲得市府的服務和資訊。2023年，華頌善對現有「語言使用條例」提出了最新版本的修正案。

修正案得到了市議會的一致批准，加強兌現舊金山市以多種語言提供重要資訊和服務的承諾。中文（包括粵語及普通話）、西班牙語、菲律賓語成為城市服務要求所熟記的語言。同時，城市還將要求每季發布投訴報告，並向市議會提交年度語言服務總結。

修正案還將市府的官方語言認證的門檻，從1萬名使用英語能力有限的人數降低至6000名。這一決定使越南語首次成為將會獲得舊金山官方認證的語言。它還要求將所有語言的電話口譯和書面筆譯的權利編入法典，並規定合理的周轉時間。還將透過持續不斷的電子數位和電話語言服務， 改善獲取語言服務的普遍性。同時加強針對公共衛生危機、災難和緊急情況的語言服務規劃和協調。

值得注意的是，修正案還要求在市政府建築物中突出顯示可提出要求使用語言服務，並強調各個市府部門對語言使用的財政預算和雙語工作人員所付的責任。

華人權益促進會移民 權益項目經理吳雨泊說︰「今天語言修正案的通過，證明了我們城市堅定不移地致力於公平和包容。」