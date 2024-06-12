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全國第一 金山成跨性別庇護城市

記者王子涵／舊金山報導
舊金山成為全美首個為跨性別人士提供庇護的大城市。（記者王子涵／攝影）
舊金山成為全美首個為跨性別人士提供庇護的大城市。（記者王子涵／攝影）

舊金山城市領袖於11日宣布，該市成為跨性別人士（Transgender）的庇護所，開創全美先河。

市議會11日全票通過了該決議，宣布舊金山為跨性別、性別不符、非二元性別和雙靈性（Two-Spirit people）人士的庇護城市，為該群體提供性別肯定護理的安全場所。

沙加緬度和西好萊塢也宣布，為該群體提供庇護，但舊金山成為全美首個如此宣稱的大城市。根據舊金山紀事報的分析，跨性別庇護決議主要是象徵性的，但將成為執法部門處理跨性別問題的指導文件。

舊金山還有世界上第一個跨性別文化區，以紀念1966年跨性別女性在康普頓餐廳因警察騷擾而領導抗議活動，比著名的Stonewall騷亂還要早三年。後者是LGBTQ+社區爭取平等權益的重要事件。

市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，當其他城市和州在加大對跨性別者的仇恨時，舊金山需要加大給予愛。

耶魯大學2020年的一項研究顯示，與一般人群相比，具有「性別不一致診斷」的個體更可能出現情緒障礙或焦慮，但激素治療或性別肯定手術（Gender-affirming surgery）被證明能緩解心理健康治療的需求。

跨性別人士不僅需要應對性別焦慮和歧視，還更可能因身份遭受暴力。決議宣稱，其他州的反跨性別立法正在助長對跨性別社群的暴力。2023年，全美有32名跨性別人士被謀殺。今年迄今已有15人被謀殺。

曼德爾曼說：「通過這項決議，我們重申，我們的城市一直並將繼續是跨性別和性別不符同胞的庇護所和燈塔。」

跨性別 舊金山 庇護

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