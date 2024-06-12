不理動保組織勸阻 市議會通過熊貓籌款提案

去年旅美大熊貓丫丫和樂樂被發現皮毛骯髒、身體消瘦，其中雄性大熊貓樂樂疑似因心臟病死亡，隨後雌性熊貓丫丫被召回。（In Defense Of Animals提供）

舊金山 本地多家動物保護組織11日來到舊金山市政廳，逐門逐戶拜訪12位市議員辦公室，以爭取政治支持，阻止中國大熊貓的到來。舊金山市議會在當天通過了市長布里德提出的一項籌款提案，賦予市府主要部門籌款的權限，為即將來美的中國大熊貓籌措足夠的資金，支持動物園 修建新的生活設施，以及必要的動物贍養費用。

動物保護組織表示，鑒於舊金山動物園混亂的管理模式、頻發的動物被盜死亡事故、以及掙扎的財政狀況，無力接納贍養來自中國餽贈。

在市議會的投票 中，市議長佩斯金（Aaron Peskin）與市議員盧凱麗（Hillary Ronen）投下唯二的反對票，提案最終被通過。佩斯金表示，市議會最大程度提高了捐款的透明度，但他仍擔心來自私營企業或個人的捐款。他指出，太平洋瓦電（PG&E）出現在擬定的捐款人名單中，而該公司與舊金山市府存在很多分歧，且有多起法律糾紛，「再向它們要錢，對我來說並不合理。」

投票前，來自動物保護組織SF Zoo Watch的貝克（Justin Barker）認為，儘管市長的籌款案大概率會通過，「但其提案仍是極其不負責任、且是由政治動機趨勢的。」

貝克表示，僅從財政的角度來說，舊金山動物園在過去的五年一直處於虧損狀態，來自公共及私人的捐款也無法持續支持動物園營運下去。

2006年和2007年，舊金山動物園發生兩起老虎逃出的事故，造成一人被咬死，多人受傷。自那時起，SF Zoo Watch便成立，關注動物福祉問題。

貝克表示，動物園的多個主題展覽在多年修繕下，仍未完工。根據國際標準，也只有一個展覽符合動物的生存需要，其他的則都不達標。

他認為，屋崙動物園是全美首屈一指的動物園，不僅以動物生活福祉為優先，且院方積極參與拯救動物的行動，將動物從危病和私人環境中救出，並定期將展出動物放歸野外，對於金貴的大熊貓來說是更好的家園。