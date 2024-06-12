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大逆轉 警委沃克再度任命案過關

記者楊逸辰／舊金山報導
沃克在投票之前於市議會發言表示，她懂得警察委員會的職責。（圖片來源：sfgovtv）
沃克在投票之前於市議會發言表示，她懂得警察委員會的職責。（圖片來源：sfgovtv）

舊金山警察委員會委員沃克（Debra Walker）本月初受到市長布里德再度任命，原被市議會法則委員會（Board of Supervisors Rules Committee）拒絕。但舊金山市議會11日經過投票後，翻盤通過了這位警察委員會成員的再度任命。

沃克是警察委員會的現任成員，於2022年首次由市長布里德任命。她是一位藝術家、同性戀者，舊金山藝術委員會和建築委員會的前成員，數十年來一直參與城市政治。

沃克的提名上周被法則委員會在兩名成員缺席情況下，以兩票反對被否決。在場的市議員安世輝和華頌善都投票反對沃克的連任。布里德批評他們這項決定是出於政治而非安全考慮。

安世輝則稱，法則委員會拒絕沃克，是因為她沒有做好準備參加會議，並且表現出不願意履行監督警察部門的職責。「儘管在警察委員會工作了兩年，她無法回答有關其職能、政策或目標的基本問題。」

華頌善在會上表示：「這和政治、種族和性別無關。」

支持沃克的議員麥德誠、司嘉怡等人則分別在社群媒體或會上發表他們支持沃克的言論。

沃克在投票之前在市議會發言表示，她懂得警察委員會的職責，並且也充分相信這些職責，「如果說我不相信公民對警察的監督，這絕對是錯的。我當然相信，不然我不會加入警察委員會。」她指出，她認為自己其中之一的職責是保證警察委員會政策的平衡，並將重點聚焦在保護公民的權利上。

隨後，在場的市議員投票以七票對三票的結果通過了沃克的再度任命。安世輝缺席。華頌善、盧凱莉和潘正義都投了反對票。其他人都投贊成票。

市議會現場。（圖片來源：sfgovtv）
市議會現場。（圖片來源：sfgovtv）

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