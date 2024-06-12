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吃熱狗冠軍因這件事被禁賽 網友怒了

編譯組／綜合報導
聖荷西居民切斯特在同意與素食品牌 Impossible foods 簽訂贊助協議後，將被禁止參加7月4日舉行的 「納森吃熱狗大賽」。（電視新聞截圖）
聖荷西居民切斯特在同意與素食品牌 Impossible foods 簽訂贊助協議後，將被禁止參加7月4日舉行的 「納森吃熱狗大賽」。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）和國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，「美國飲食大聯盟」（Major League Eating，MLE）11日宣布，聖荷西居民切斯特（Joey Chestnut）在同意與素食（vegan）品牌 Impossible foods 簽訂贊助協議後，將被禁止參加7月4日舉行的 「納森吃熱狗大賽」（Nathan′s Famous Hot Dog Eating Contest）。

「得知喬伊-切斯特納特（Joey Chestnut）選擇代表一個銷售植物熱狗的競爭對手品牌，而不是參加2024年『納森吃熱狗大賽』，我們感到非常沮喪，」美國飲食大聯盟在聲明中說。

切斯特曾在過去的八次比賽中均獲得第一名，總計奪得過16次吃熱狗冠軍。

他通過Twitter/X表示，他是從媒體上得知自己不被允許參賽的，並將責任歸咎於組織機構美國飲食大聯盟。

「我與MLE或Nathan's都沒有合同，他們想改變往年的規則，因為這涉及到我可以合作的其他夥伴。這顯然是我被禁賽的依據，」他通過社交媒體說。

Impossible foods公司發言人在一封電子郵件中說：「我們愛喬伊，支持他參加任何比賽。」

切斯特畢業於聖荷西州立大學（San Jose State University），在「美國飲食大聯盟」的官方排名中名列第一，在該聯盟的網站上被描述為 「頂級掠食者本人」（the apex predator himself）。

在MLE的一封電子郵件中，發言人希亞（George Shea）說，切斯特並沒有被禁止參加所有MLE比賽，只是被禁止參加Nathan's的比賽。

希亞說：「我們愛喬伊，希望他能參加比賽。他的代表告訴我們，他已經簽約代表一個生產植物肉（包括熱狗）的競爭對手品牌。這造成了衝突。我們希望他能改弦更張。」

2021年，切斯特吃掉了76個熱狗和麵包，贏得了納森比賽的冠軍，2023年，他又吃掉了62個熱狗和麵包，奪得了第一名。

根據切斯特的官方網站，他還曾創下與其他食物有關的紀錄：他曾在8分鐘內吃掉4 ⅓ 個3磅重的蘋果派，在10分鐘內吃掉一個14.5磅重的捲餅，在8分鐘內吃掉55個釉面甜甜圈，在8分鐘內吃掉103個Krystal漢堡，在10分鐘內吃掉一整隻9 ⅓磅重的火雞。

消息在社交媒體上引起軒然大波，切斯特的粉絲們並不高興，呼籲「給喬伊自由」（Free Joey）。其中一位粉絲稱這一決定是 「有史以來最不美國的事情」，還有稱，「這個故事肯定還有下文。7月4日沒有喬伊-切斯特，我活不下去，我心煩意亂」，「由於最近發生的喬伊-切斯特事件，我將不會觀看吃熱狗比賽」，「喬伊-切斯特的消息讓我傷心欲絕」，「他們被他的霸氣嚇壞了」等等。

聖荷西 灣區

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