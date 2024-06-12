太陽能電池板 業者：租比買、貸划算

太陽能板安裝公司多數力推以租賃的方式來獲得太陽能電池板。(Bill Mead╱Unsplash)

目前華人社區在討論太陽能電池板安裝的時候，多數都默認為以現金或貸款 方式來支付費用。但實際上，如果諮詢各大太陽能板安裝公司，營銷人員多數都會力推以租賃的方式來獲得太陽能電池板。

記者致電灣區最大的太陽能板安裝商之一的某公司，對方工作人員表示，現金買家目前只占到公司業務的6%左右，貸款客戶也只有14%，剩下80%的客戶都是租賃。以普通家庭安裝5KW的系統，12塊太陽能板，年用電量在7000到8000度之間計算，如果選擇普通電池，每個月租賃費用158元就可以獲得相當於電費370元的電量；如果選擇停電時可以自主供電的電池，每個月租賃費用198元就可以使用相當於電費370元的電量。租賃的另一個好處就是不會增加物業價值，因而物業稅也不會增加。

記者又採訪兩年多前通過這家公司安裝太陽能的莊先生。莊先生表示當，時對方工作人員確實有向他推薦過租賃的選項。但當時算下來貸款買和租賃的總體花費差不多，又通過這間公司拿到利率 零點幾的貸款，就選擇了貸款。

由於越來越多的加州 房屋安裝了太陽能板，在房屋交易的過程中，太陽能板的所有權狀況也是需要注意的一點。已經現金付清的房屋，通常比較簡單。對於喜歡太陽能的買家也是一個加分項。有些買家會介意多一個貸款和房屋留置權的風險，所以實際操作中很多賣家會提前還款買斷所有權，減少麻煩。租賃的情況通常在房屋資訊公開資料中都有，如果不喜歡也可以終止租約。

南灣房產經紀席女士提醒注意，目前很多加州的房屋開發商為了降低成本與太陽能公司簽訂合同，把租賃費定得高於一般水平。一般4毛左右的電價，這種租賃合約會收到6到7毛錢一度，每年還有3%的調漲。這樣做的結果房屋每平方呎的單價變低了，更好賣了。但買家無形中負擔了更多的成本。而且年數越長，租賃費用越高。

從事財稅工作的莊先生說，雖然現在基準利率比較高。但太陽能板貸款屬於小型資產貸款，通常金融機構認為風險較小。如果比較喜歡貸款購買的方式，不妨可以多方資訊一下，有可能依然可以拿到較低的貸款利率。