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稅負優惠 加州太陽能設備安裝率高

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
加州太陽能發電設備的高安裝率主要得益於眾多的優惠政策。（本報檔案照）
加州太陽能發電設備的高安裝率主要得益於眾多的優惠政策。（本報檔案照）

加州是美國太陽能利用的領導者，早在1976年就通過州法支持在太陽能方面的投資。目前加州太陽能發電量占全美的29%，遙遙領先其他各州。加州太陽能發電設備的高安裝率主要得益於眾多的優惠政策。2024年，加州太陽能相關的優惠政策主要有以下幾類：

一次性高達30%的聯邦個人所得稅退稅；加州公共事業委員會自發電刺激項目（SGIP)提供的一次性太陽能蓄電池回扣；太陽能設備物業稅免稅；物業評估清潔能源項目（PACE)；以及各地方政府的優惠措施。

據悉，按照目前的法律，30%的聯邦退稅優惠只會持續到2032年。到2033年就會降到26%，到2034年會繼續下調到22%。之後除非聯邦政府延期，這項優惠就會取消。

SGIP項目給在安裝太陽能板同時安裝太陽能蓄電池的居民返利優惠。具體返利額度要根據電池蓄電量和當地公共事業公司的情況來定。

加州目前對民宅安裝的太陽能板免收物業稅。這意味著太陽能板雖然增加了物業的價值，但不會讓物業稅增加。這一優惠政策將在2025年1月1日過期。

符合條件的業主可以通過PACE項目來貸款支付太陽能板的安裝費用，之後再用物業稅來支付貸款。不過之後每年的物業稅費用會上升，房屋也會多加一條房地產留置權，知道所有貸款付清才會取消。通常貸款合同會長達10到30年。

此外各地政府還有一些在地的優惠措施，例如：阿拉米達縣價值在10萬6000元以下，建造時間在2020年之前的房屋安裝太陽能可以獲得500元返利：矽谷電力公司也會有基於收入水平的太陽能板安裝補助金。

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