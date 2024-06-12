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矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

編譯廖宜怡／綜合報導
最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）
最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

47歲的德威斯（Krista DeWeese）在過去八年裡四次被解雇。她每日早上醒來時都會感到焦慮，擔心會不會再次被解雇，或有沒有錢付房租。

矽谷，像德威斯這樣的勞工很多。過去一年，灣區有數以萬計的人遭到企業解雇。自2022年以來，灣區科技業已裁員約4萬人，隨著每一波裁員，就業市場變得愈來愈不友善。

科技倡議組織「女性影響科技」（Women Impact Tech）最近進行了一項研究，分析2020年到2023年全美的就業和薪資數據，進一步證實了大家已經知道的事實：企業在正在勒緊腰帶，大幅削減職務數量和薪資。

「女性影響科技」稱，儘管矽谷擁有美國最高的科技業薪資，但與其他科技中心相比，矽谷的薪資降幅最大，從2022年到2023年，已下降了15%。這個數字與德威斯的年收入減少幅度相符，自2016年被雅虎解雇以來，她的年收入已減少了15%。她說：「我覺得我的職業生涯被凍結了，一直處於停滯狀態。」

德威斯說：「我很久沒有去度假了。我洗澡不敢洗太久，盡量少用電，還會去一元商店買東西。」

「女性影響科技」總裁拉特利夫（Paula Bratcher Ratliff）表示，由於性別薪資差距一直存在，薪資縮水對女性的打擊尤其嚴重。她說：「女性約占科技業勞動力的28%，灣區是遭受打擊最嚴重的地區之一。」

對於剛畢業的大學生而言，找工作的經驗也同樣令人害怕。

2022年畢業自康乃爾大學的聖荷西居民理查茲（Genevieve Richards）表示，她實習結束後申請過300個工作，雖然獲得一些科技和公關工作的面試機會，但提供的薪資一個比一個低，有的低至6萬元，讓她很難在灣區生存。

理查茲說：「我決定先去國外讀研究所，想等就業市場改善後再回來灣區，因為我覺得這裡是我的家。不過，我目前還不太確定，將取決於這個國家未來的走向。」

灣區 就業 矽谷

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