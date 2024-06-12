H-1B續簽費擬調漲 矽谷外籍員工影響大

根據聯邦國土安全部發布提案，凡涉及工作職位變更，或職責重大變化的續簽，也將被納入新的收費範圍。（取自臉書）

據信使報（Mercury News）報導，聯邦意在大幅提高數以千計的 H-1B簽證 續簽申請的費用，將4000元的收費範圍擴大到擁有大量持該簽證員工的公司的所有續簽申請。

H-1B簽證是專為擁有專業技能的外籍員工提供的就業許可，矽谷（Silicon Valley）的科技公司大量使用了該簽證；但該簽證怎樣被使用的問題卻使其陷入爭議之中。

根據聯邦國土安全部 （U.S. Department of Homeland Security）發布的提案，涉及工作職位變更，或職責重大變化的續簽，也將被納入新的收費範圍。

這一變化將影響到雇用至少50名員工的公司，其中一半以上的員工持有H-1B或另一種使用較少的L-1行政和管理人員簽證。

目前，此類企業的費用適用於新的H-1B申請，及涉及雇主變更的H-1B續簽申請。

國土安全部在聯邦公報（Federal Register）上發布的擬議新收費規則通知中稱，這一變化每年將籌集約1億5700萬元。

4000元的收費被稱為 「生物辨識費」（biometric fee），自2015年起開始徵收，用於資助一個使用面部圖像追蹤非美國人出入境的自動化系統。國土安全部在收費提案中稱，如果不提高收費，將無法 「維持目前的生物辨識入境業務，或繼續實施其他必要的出入境計劃」。

據該機構估計，新的費用將使每年約2萬2000份更新申請受到影響。國土安全部表示，「廣泛 」行業中相對較小的雇主可能會受到影響，包括軟體出版、數據處理、電腦系統設計和工程設計。

國土安全部將在7月8日之前聽取公眾意見，以便在最終確定任何規則之前進行審查。

公司申請H-1B的步驟是先提交初步申請，然後進行抽籤，每年最多發放8萬5000份新簽證。灣區委員會（Bay Area Council）的最新統計顯示，2019年，灣區有近6萬名持H-1B簽證的外國公民獲准為灣區的公司工作。

公司利用H-1B既可以獲得頂尖的外國人才，也可以雇用成本較低的 IT工人。批評者指出了濫用現象，包括簽證持有者取代美國工人，而科技行業則遊說提高每年8萬5000人的上限。

今年早些時候，美國公民暨移民局從明年起，將被稱為 「登記費」（registrations）的H-1B初步申請費用從10元提高到250元。從今年起，該機構還將抽籤選中的申請費用從460元提高到780元。