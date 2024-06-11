東灣10歲女童視訊 亮槍威脅同學

東灣一名10歲女童在社群媒體上亮槍威脅同學，遭警方突襲搜查住家，起出兩把手槍和多發彈藥；示意圖。（本報資料照片）

東灣執法當局表示，一名10歲女童據稱在社群媒體 上威脅一名同學，說是要帶手槍到他們就讀的海沃（Hayward）特許學校使用它。警方得知後突襲了這名女童的住家，沒收了兩把槍枝和多發子彈。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，警方對這起發生在5月底的事件展開兩項調查，一項是調查女童對執行這項威脅的認真程度，另一項是調查女童如何能拿到在與受害者進行Facetime視訊時展示出的槍枝。

當局表示，警方在得知這一威脅的當天，就對女童住家進行突襲搜查，不僅繳獲兩把槍枝，還有兩個裝滿子彈的彈匣和數十發彈藥。

科伊學院（Key Academy）一名管理人員上個月底向警方報案，表示他們有一名10歲的女學生威脅要教訓另一名女學生，理由是她們暗戀同一個人。這項威脅是在多名學生在場的情況下，透過視訊發出的。

警方表示，這名發出威脅的女學生在5月28日下午再度視訊受害者，並向對方展示了一把手槍，稱她會帶槍到學校，在需要的時候使用。校方於29日上午得知後，立即向警方報案。

女童母親告訴警方，他們家中的確有槍枝，而且女童可以輕易拿到。據了解，女童的父親或母親從事保安工作，擁有可攜帶槍枝的執照。警方表示，女童母親向警方承諾，會立刻購買保險 箱保管槍枝。

但幾小時後，警方得知女童獨自在家，仍可拿到槍枝，其母親也還未購買槍枝保險箱。警方於是突襲女童住家進行搜查，沒收了槍枝和彈藥。

截至目前，警方尚未對女童母親提出刑事指控。由於女童年齡很小，礙於加州 隱私法，信使報無法得知她是否已被逮捕，而科伊學院10日起開始放暑假，沒有人回電話，也沒有人回電郵。