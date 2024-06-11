簡化流程 聖他克拉拉縣議會通過 年底前提供2套預審ADU藍圖

聖他克拉拉縣議會通過，在年底前為轄區內的居民提供兩套預審通過的ADU設計藍圖。（本報資料照片）

聖他克拉拉縣議會日前一致通過，在年底前為轄區內的居民提供兩套預審通過的附屬住宅單位(ADU)設計藍圖。這兩套設計方案，一套是800平方呎，另一套是1200平方呎。縣府希望此舉可以更加簡化ADU加建審批流程。

記者從灣區 一位華裔ADU建築商了解到，目前灣區城市審核ADU建築計畫，多數都是逐案審核，耗時一般在四到六個月。部分審核較慢的城市甚至要等待十個月。這無疑增加了時間成本和花費。建築商表示，對於審核程序冗長的城市，他們的整體報價也會上浮25%至35%左右。

而目前華人建築商ADU設計費用的報價一般在每平方呎10至13元左右，如果包括複雜的建築、結構、地基、環境能源設計，有些建築商甚至報價每平方呎30至40元。使用預審通過的標準建築設計藍圖，無疑也可以為客戶在這方面節省下不少費用。

不過由於灣區各個城市都有自己關於ADU加建的規定，聖他克拉拉縣議會的決議，目前最直接的受益者應當是聖他克拉拉縣未建制地區(unincorprated area)，即一般所稱的「縣屬地」的居民。

聖他克拉拉縣最大的城市聖荷西 在簡化ADU審批流程方面似乎另闢蹊徑。早在2019年，聖荷西就公布了23家預審批准的建築商。這些建築商提交的標準加建計畫一般三個月就可以獲得批准。不過在獲批後12月內必須動工，不然許可就會失效。目前為止，市府官員表示只有不到1%的許可未能按期使用。

加建ADU似乎成了矽谷城市緩解日趨嚴重的住房危機的靈丹妙藥。據悉，在過去5年中聖荷西共建成1400多座ADU，占比同一時期聖荷西新建住房的23%。

此外，ADU正在成為聖他克拉拉縣重要的財稅來源。縣議會通過預審藍圖計畫時，主導此項議案的縣議員李洲曉(Otto Lee)說：「我們一定會因此收穫更多的稅收。」聖他克拉拉縣正面臨大約2億5000萬的預算赤字。

加州 去年10月通過了由華裔加州眾議員丁右立起草的AB 1033法案，允許房主將加建的ADU作為獨立的公寓單位(Condo)出售，改變了過去ADU只能自住或出租的狀況。目前這一法案正被越來越多的地方政府採納，市面上也開始出現越來越多由ADU轉售的獨立Condo。

丁右立說：「希望這項法案可以讓更多的人擁有自己的房屋。」