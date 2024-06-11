新研究：聖荷西非法ADU數量 比合法多逾2倍

史丹福大學和麻省理工學院共同進行的一項研究發現，聖荷西非法ADU數量比合法ADU數量多出兩倍以上。（取自臉書）

在急需更多住房單位的加州 ，立法改革已讓建設「附屬住宅單位」（accessory dwelling unit，簡稱ADU）變得更容易，堪稱一項成功之舉。在2023年，加州一共興建了2萬2802個新住房單位，而每五個新住房單位中就有一個是ADU。

不過，聖荷西 信使報（Mercury News）表示，人們對興建ADU的興趣，可比上述數字顯示的要大。新證據顯示，即使ADU許可申請程序已經簡化，但加州許多屋主仍以非法方式來興建這類俗稱為「姻親小屋」（mother-in-law cottage）的住房。

史丹福大學和麻省理工學院共同進行的一項研究發現，即使是在領導改革ADU許可申請程序的聖荷西，非法ADU數量也比合法ADU數量多出兩倍以上，尤其是對申請許可的高成本和繁文縟節十分在意的低收入 和少數族裔社區。

數據顯示，從2016年到2020年，聖荷西屋主合法興建了約291個獨立式ADU，但研究人員利用電腦模型分析聖荷西的衛星圖像後發現，聖荷西還有其他1045個新的「違建」ADU。

研究論文作者之一歐陽（Derek Ouyang，音譯）說：「官方統計數據顯示，加州ADU建設有順利發展的跡象。但是，這些數據是否只代表了那些能輕鬆通過審核的屋主？這些屋主有辦法利用被放寬的法令，低收入社區的居民卻無法。」

由於沒有官方紀錄，這些非法興建的ADU並未被計入聖荷西到2031年要建設6萬2200個新住房單位的目標。

聖荷西法規執行副主任羅勃茲（Rachel Roberts）表示，這些違建單位可能對住戶的健康和安全構成風險，例如，它們的臥室裡可能裝有天然氣設備，或者缺乏足夠的火災出口。

違建單位對屋主來說也有風險，一方面，保險公司可能拒絕承保非法建造單位，另一方面，非法單位將使物業較難售出，因為新屋主未來必須繼承風險。

較少見的問題是像去年秋季發生的一起事件，一位Airbnb租客霸占布倫塢（Brentwood）一棟別墅物業內的ADU長達570日，稱因為這個單位沒有申請許可證，所以她沒有欠租金。

為了解決非法興建問題，加州一些城市提供了「特赦」計畫，協助屋主讓其ADU合法化。以聖荷西為例，只要屋主將其ADU修繕達到興建當時的建築標準，就可被視為合法，但屋主仍需支付建築許可費用，低收入屋主可以利用市政府一筆30萬元資金來抵銷這筆費用。