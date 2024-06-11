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楊馳馬提案：房客按時繳房租 可提高信用紀錄

記者王子涵／舊金山報導
加州眾議員楊馳馬提新法，要求房東必須向信用評級機構報告租客按時繳納房租的情況，以幫助其建立信用紀錄。（記者王子涵╱攝影）
加州眾議員楊馳馬提新法，要求房東必須向信用評級機構報告租客按時繳納房租的情況，以幫助其建立信用紀錄。（記者王子涵╱攝影）

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）10日提出AB 2747法案，要求房東必須向信用評級機構報告租客按時繳納房租的情況，以幫助其建立信用紀錄。

楊馳馬發布聲明指出，無論是買房、買車還是租房，都需要信用。很多人發現自己即使做了正確的事情，比如按時繳納房租，但仍沒有機會建立信用紀錄。

根據其提案內容，房主必須主動向一家主要的信用評級機構報告租客按時支付租金的情況。但提案設置了一個重大例外，即法案不適用於擁有15個及以下的單元建築，而這幾乎涵蓋了加州大部分的住房類型。

楊馳馬表示，房東每月支付按揭貸款時，通常會向信用機構報告付款情況，從而提高信用評級。他認為，當租房者按時繳納房租時，也不應該錯過這一好處，尤其是當房租被催收時，他們也有可能遭受負面的信用後果。

提案還規定，房東可以向租戶收取報告費用，每月最多十元。租戶可以書面申請停止報告，批准後必須等到六個月後才能重新註冊。

23歲的洛杉磯加大學生拉米雷斯（David Ramirez）是該校學生會的政府關係委員會主席，支持該提案。「這將改變許多學生的命運，畢業後我們需要自己找房子，買第一輛車，做其他所有需要良好信用的事情，但我們或許沒有足夠的信用評分去實現夢想。」

根據美國消費者金融保護局的數據，2015年約有4500萬美國人沒有信用評分，其中年輕人、非裔、拉丁裔和低收入者占比較高。

將繳納房租作為信用評分的其中一項標準，成為改變這一狀況的方式。迄今為止，只有不到5%的租房家庭在信用檔案中，反映了租金支付的信息。目前僅有三個州，包括加州，已經採取了某種形式的租金報告措施。

楊馳馬的提案是以2020年通過的一項法律為基礎。該法律要求擁有15套及以上受加州補貼的可負擔房的業主，提供租金報告。擔當城市發展部的僱員就該法律的實施採訪業主時，他們表示，租戶表現出相當的抗拒態度，房東很難解釋報告租金的真正好處。最終僅有4%至15%的租戶選擇了該計畫。

加州租房協會認為，提案會對房東帶來後勤和財務的負擔。租戶和消費者權益倡議群體也對該提案表示擔憂。對於租戶來說，信用評級如同一個黑箱，他們並不真正了解這些機構將如何詮釋繳納租金的行為。當該法律成為現實，房東是否會加大歧視那些信用評分低、或者沒有房租繳納紀錄的人。

多數租客權利倡導組織都對這一天表示擔憂，認為無論是報告正面還是負面的繳費紀錄，都有可能產生風險。即使像楊馳馬提議的，僅報告積極的一面，仍有可能是對租戶的權益有害。

加州眾議員楊馳馬提新法案，要求房東必須向信用評級機構報告租客按時繳納房租的情況，...
加州眾議員楊馳馬提新法案，要求房東必須向信用評級機構報告租客按時繳納房租的情況，以幫助其建立信用紀錄。（取自X平台）

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