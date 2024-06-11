楊馳馬提案：房客按時繳房租 可提高信用紀錄

加州眾議員楊馳馬提新法，要求房東必須向信用評級機構報告租客按時繳納房租的情況，以幫助其建立信用紀錄。（記者王子涵╱攝影）

加州 眾議員楊馳馬（Matt Haney）10日提出AB 2747法案，要求房東 必須向信用評級機構報告租客按時繳納房租的情況，以幫助其建立信用紀錄。

楊馳馬發布聲明指出，無論是買房、買車還是租房，都需要信用。很多人發現自己即使做了正確的事情，比如按時繳納房租，但仍沒有機會建立信用紀錄。

根據其提案內容，房主必須主動向一家主要的信用評級機構報告租客按時支付租金 的情況。但提案設置了一個重大例外，即法案不適用於擁有15個及以下的單元建築，而這幾乎涵蓋了加州大部分的住房類型。

楊馳馬表示，房東每月支付按揭貸款時，通常會向信用機構報告付款情況，從而提高信用評級。他認為，當租房者按時繳納房租時，也不應該錯過這一好處，尤其是當房租被催收時，他們也有可能遭受負面的信用後果。

提案還規定，房東可以向租戶收取報告費用，每月最多十元。租戶可以書面申請停止報告，批准後必須等到六個月後才能重新註冊。

23歲的洛杉磯加大學生拉米雷斯（David Ramirez）是該校學生會的政府關係委員會主席，支持該提案。「這將改變許多學生的命運，畢業後我們需要自己找房子，買第一輛車，做其他所有需要良好信用的事情，但我們或許沒有足夠的信用評分去實現夢想。」

根據美國消費者金融保護局的數據，2015年約有4500萬美國人沒有信用評分，其中年輕人、非裔、拉丁裔和低收入者占比較高。

將繳納房租作為信用評分的其中一項標準，成為改變這一狀況的方式。迄今為止，只有不到5%的租房家庭在信用檔案中，反映了租金支付的信息。目前僅有三個州，包括加州，已經採取了某種形式的租金報告措施。

楊馳馬的提案是以2020年通過的一項法律為基礎。該法律要求擁有15套及以上受加州補貼的可負擔房的業主，提供租金報告。擔當城市發展部的僱員就該法律的實施採訪業主時，他們表示，租戶表現出相當的抗拒態度，房東很難解釋報告租金的真正好處。最終僅有4%至15%的租戶選擇了該計畫。

加州租房協會認為，提案會對房東帶來後勤和財務的負擔。租戶和消費者權益倡議群體也對該提案表示擔憂。對於租戶來說，信用評級如同一個黑箱，他們並不真正了解這些機構將如何詮釋繳納租金的行為。當該法律成為現實，房東是否會加大歧視那些信用評分低、或者沒有房租繳納紀錄的人。