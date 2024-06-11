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聖荷西市組AI聯盟 團隊再擴大

編譯組／綜合報導
聖荷西領導全國性人工智慧安全小組，已發展到擁有600名成員、代表250個公家機關。（圖取自聖荷西市府臉書）
聖荷西領導全國性人工智慧安全小組，已發展到擁有600名成員、代表250個公家機關。（圖取自聖荷西市府臉書）

聖荷西正逐漸適應習慣人工智慧環境，市府也開始準備為其人工智慧合作夥伴提供安全網。去年7月，聖荷西市已公布一份人工智慧員工指南，目前，針對與市府合作公司的相關AI政策，已接近完成。

聖荷西人工智慧政策是和「政府人工智慧聯盟」（Government AI Coalition）共同制定，其為全國公共機構聯盟，共同致力充實政策，協助負責地運用人工智慧。聯盟由聖荷西領頭，並於去年11月與其他九個政府單位共同發起，現已發展到擁有超過600個機構成員、代表250個公共機構，包括桑尼維爾、沙加緬度及舊金山。

聖荷西資訊長陶斐克（Khaled Tawfik）表示，聯盟致力於監管並釐清機構所需人工智慧提供訊息，例如程式儲存私人資料的時間，或是否存在任何潛在偏見。

聯盟發布與人工智慧相關法規及規範。他指出，隨著新興技術發展，提早制定簡化安全規則相當重要。聯盟允許各機構針對面臨問題進行溝通，期望儘早發現可能的風險。

此外，隨著全國立法機構開始監管人工智慧，政府聲音也獲得整合。聯盟外部事務委員會共同主席、科羅拉多稅務局人工智慧主管費雪（Anthony Fisher）表示，人工智慧可協助民眾與機構提供最完善結果。

加州立法人士今年正考慮多項人工智慧法案。聯邦層級方面，國會議員羅康納（Ro Khanna）去年提出第一個使用ChatGPT編寫的法案，並於今年3月主辦人工智慧圓桌會議。他告訴「聖荷西焦點報」，國會與地方層級須制定長期戰略，不僅是設立保護牆，也讓員工自科技獲益。

聖荷西一直努力將更多人工智慧引進市府，並制定吸引企業的政策。先前，市長馬漢（Mayor Matt Mahan）曾表示，聖荷西市是人工智慧的黃金地段，因為靠近全球知名的硬體、軟體與半導體公司。陶斐克也指出，聖荷西市擁有近1萬個與人工智慧相關的專利。

人工智慧 聖荷西 AI

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