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鏡湖尋幽 當心蚊子、蜱蟲大軍攻擊

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
充沛水量的優勝美地Mirror Lake，暗藏蚊蟲危機。（受訪者Ann提供）
充沛水量的優勝美地Mirror Lake，暗藏蚊蟲危機。（受訪者Ann提供）

隨著氣溫升高，優勝美地國家公園成為眾多遊客前往的景點。居住在灣區的台裔遊客Ann日前到訪優勝美地。已有兩次造訪經驗的她，卻在優勝美地鏡湖（Mirror Lake）遇到大量蚊子襲擊，一家人都慘遭蚊子叮咬，小朋友被蚊子咬到過敏水腫。

趁著5月底連假時，Ann帶著家人入住優勝美地園區內的露營區，一家人在傍晚時分，造訪優勝美地知名景點鏡湖。該景點由於寧靜的湖面倒影樹木山景十分美麗，成為遊客必到景點之一。

Ann提到在湖邊散步時，只要一停下來，就發現很多小小的蚊子在遊客的身邊徘徊，瘋狂叮咬，蚊子主要攻擊沒有被衣物包裹的人體部位，大部分蚊子包紅腫一陣子，過一兩天就會消掉，但是孩童被叮咬後過敏反應很嚴重，雖然腿上只被咬了兩個包，卻腫了快跟小腿一樣寬，消腫後還結痂。

她回憶到之前到訪優勝美地都沒有遇過這樣的事情，即便是6月夏季也沒有什麼蚊子，沒有預期會遇到蚊子的她，對於突如其來的群蚊攻擊毫無準備，沒有帶防蚊液與消腫藥膏。

優勝美地官網提醒遊客避免接觸蚊子與蜱蟲，許多蚊子在黃昏和黎明最為活躍，尤其在夏季時。請遊客上山務必使用防蚊液，並穿著長袖衣服與長褲，或考慮在這些時段內待在室內。蜱蟲會附著在植物上，等待動物宿主走過；請遊客沿著小徑中央行走，避免野草生長和落葉堆積的區域。

官網建議遊客使用有效的防蚊液外，進入室內後要先檢查是否攜帶回蜱蟲，先洗澡或淋浴，然後用鏡子進行全身蜱蟲檢查，也要檢查孩童、寵物、背包及衣物等。

遭到蚊子襲擊的孩童，消腫後傷口結痂。（受訪者Ann提供）
遭到蚊子襲擊的孩童，消腫後傷口結痂。（受訪者Ann提供）

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