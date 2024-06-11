亞裔女性趙儀 參選巴洛阿圖學委

趙儀2019年在「紐約時報」發表了文章「溫斯坦對我說他喜歡中國女孩」，詳述對方強姦未遂的過程和自己為何多年保持沈默。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

亞裔 女性趙儀（Rowena Chiu）日前宣布參加2024年巴洛阿圖學區 委員選舉，強調透明、溝通和包容的學區委員會。

趙儀是溫斯坦（Harvey Weinstein）強姦未遂案的倖存者，曾經環遊世界討論權利關係，並號召支持反對性騷擾 的#MeToo運動。她18年前從英國移居美國，有4個孩子在巴洛阿圖學區就讀，曾經為世界銀行工作。世界銀行是致力於減少發展中國家貧困的國際組織。

趙儀2019年在「紐約時報」發表了文章「溫斯坦對我說他喜歡中國女孩」，詳細敘述了對方強姦未遂的過程和自己為何多年保持沈默。

趙儀表示，她沒想到過自己會對地方政治感興趣，直到有一天她意識到自己的工作和學區委員的工作有共通之處–幫助那些被忽視的群體的發聲。她目前是巴洛阿圖Ohlone小學的家委會主席。當巴洛阿圖學區要去掉Ohlone小學的特殊教育項目的時候，她對教育政治的熱情被點燃了。

趙儀說：「在取消特殊教育項目的時候，沒有人問過自己的意見，有沒有人聽到自己的聲音。這些家長覺得在這樣一個對孩子影響重大的事情上自己沒有獲得足夠的代表性。」而當家長要求解釋時，回答總是「你不懂」，或是「沒有資訊可以提供。」

在和權力不公的鬥爭中，趙儀表示她有足夠的經驗可以應對從教師薪酬，高等數學到缺乏特教資源方面的問題。「我想參選，因為我受夠了他們跟我說『那個數據不能給你。』但不僅僅只是我一個人希望學區可以更透明。學區應該對它的選民，它所服務的人更加透明。」

趙儀的孩子年紀從幼兒園到高中都有，所以對巴洛阿圖的學校有著第一手的經驗，並且和不同的教育社區有著連結。「這讓我可以理解從剛入學到快畢業的所有學生的需求。」