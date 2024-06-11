優勝美地這樣玩 入園免預約

清晨入園可以觀看到壯麗的Tunnel view日出。（受訪者Joven提供）

優勝美地 國家公園今年實施部分日期入園管制，僅在官網上開放限量入園預約。預約一經開放遭秒殺，想參觀優勝美地的遊客哀號四起。網路上甚至有黃牛以40元價格轉賣入園預約。居住在灣區 的台裔居民Joven搶不到入園預約，但已訂好了園區外旅館，只好凌晨5時前入園，以避開須預約的入園時段，想不到因禍得福，獲得很好的旅遊品質。

Joven一家想在連假時造訪優勝美地，並提前預訂好園區外的旅館。本來以為只要上網搶到入園預約就能順利入園。沒想到六位大人同時開電腦，在開放預約的一瞬間同時開搶券，卻都搶失敗，讓Joven完全出乎意料之外，她說到，根本是以搶演唱會的規格來搶票，沒想到還會搶輸。

隨後不久，Joven就在小紅書 等平台上看到黃牛賣入園預約，原本只要2元的預約，經過黃牛的轉手就賣價40元。Joven不願花錢向黃牛買票。經查詢優勝美地官網後發現，其實只要避開需要預約的時段，就可以直接入園。

可直接入園時段為，凌晨5時前以及下午4時後。Joven由於住宿旅館離園區入口僅25分鐘車程，她決定凌晨3時起床，4時出發。本以為天未亮，路上車輛稀少，但光從旅館轉到主要幹道上，就已車輛一台接一台開過，道路上湧入許多想搶在管制前入園的遊客。

提早入園的Joven不僅無需搶入園預約券，還不用付入園費35元，就直接進入園區。她說，雖然才凌晨5時，但園內已不少遊客。當抵達Tunnel view看日出時，整排觀景位置都已有人架好照相機，準備拍下日出一刻。

早上6時優勝美地Tunnel view已聚集不少遊客。（受訪者Joven提供）

接近中午時分，園區內非常擁擠，部分景點還因人潮眾多，園方做交通封鎖管制，連車輛都無法駛進。想要從一個景點到下個景點遊玩，找到車位成為最大難題。Joven只好讓先生開車去找車位，她則帶著一家人先下車遊玩。

由於早起，Joven一家約莫午餐過後離開園區，經過入園口時，看到入口前排起長長車陣。園方工作人員一一檢查入遊客出示的預約證明，無預約的車輛需在狹小路口掉頭。一來一往造成車流緩慢，即便是拿到預約的遊客，可能因等候時間過長，超過原本預計的入園時間。

她建議遊客暑假入園，不妨避開須預約時段，可早起看日出，或晚到看星空，不僅不需要上網搶預約，連入園費也不用，更因遊客人數較少，可獲得較好旅遊體驗。