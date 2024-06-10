夜市麻將攤超人氣 各族裔一起玩

麻將攤位吸引各族裔民眾來嘗試。（記者李怡/攝影）

剛過去的周末，舊金山 第一區列治文區成功舉辦夜市活動，吸引千人造訪。在Clement街跨22和25街之間的近百攤位中，中國民間娛樂活動麻將打頭陣，吸引亞裔 和各族裔玩家體驗。列治文今年另外三場夜市將分別在7月20日、8月17日和9月21日舉行。

本次夜市活動由第一區市議員陳詩敏（Connie Chan ）辦公室、社區青年中心（CYC）、Greater Geary商人協會、亞洲家庭支援中心和列治文基督教青年會共同主辦。參與夜市商家有來全市各地的食品攤位，兒童藝術和手工藝品、嘉年華式遊戲、社區組織攤位。市交通局，警局和州議員丁右立辦公室等在均在夜市上設立了攤位。還有多個社區表演團體等攤位。

在夜市的入口處可見被譽為民間國粹的麻將攤位，不僅吸引華裔 民眾，來自各社區居民迫不及待上桌摸一把牌，互相打趣樂在其中。華裔長者胡媽媽說，一會兒的功夫已經教會了兩個白人媽媽打麻將，是一個很不錯的機會，讓大家坐在一起玩在一起，以最簡單的方式增進互動。

陳詩敏表示，本這次的夜市是來自於社區小商業主們的呼聲。希望透過夜市活動，為當地的經濟帶來更多的活力。

本次夜市活動有效帶動了當地小商業的活力。位於Clement街上的拉麵館店主向本報表示，店內生意在夜市期間，一開門營業就爆滿，還一直有客人在門外等位，餐廳內的人手都忙到應接不暇。這是個很好的事情，希望列治文區的生意天天都這麼好。

陳詩敏表示：「很高興透過列治文之心夜市活動，向到訪者展示社區。」她說，「這個夜市將把我們的社區、小企業、製造商和社區裡的家庭聚集在一起。」

「CYC在組織文化多元化慶祝活動方面有著悠久的歷史，以突出社區，並確保我們的年輕人了解社區服務的價值，」CYC執行董事溫靜婷（Sarah Wan）說，「很自豪能與市議員陳詩敏和當地社區組織合作，將受歡迎的夜市帶到列治文區，並希望它能成為一種傳統活動，持續在社區裡舉辦。」

列治文區居民黃振源表示，列治文區以華裔和亞裔居民為主，諸多小商業和餐廳業主是中國或亞裔移民。大家應該團結起來復甦經濟，帶動經濟活力。社區內有夜市，家庭就不必須開車進到舊金山過周末，希望夜市活動可以持續，方便家庭也帶動本社區消費，是非常好的活動。