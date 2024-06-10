我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

華裔老人受騙案激增 FBI拉警報

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
聯邦調查局舊金山分局負責人崔普提醒對陌生人發來的郵件、電話或是簡訊保持警覺。（EMS提供）
聯邦調查局舊金山分局負責人崔普提醒對陌生人發來的郵件、電話或是簡訊保持警覺。（EMS提供）

少數族裔媒體（EMS）日前召開記者會，通報近期灣區針對華裔長者騙局激增的狀況。聯邦調查局（FBI）提供數據顯示，受害長者平均每人損失達到3萬3000元。此外，受害者往往還會因此失去經濟獨立，面臨生活質量下降和健康受損等不幸。

聯邦調查局舊金山分局負責人崔普（Robert K. Tripp)表示，過去一年，全美60歲以上的騙局受害者損失的總金額就高達34億元，而加州在其中所占的比例是最高的。詐騙的方式有20多種。其中在灣區非常普遍的一種騙局就是「投資詐騙。」

這種「投資詐騙」通常始於陌生人發來的郵件、電話或是簡訊，有可能是任何方式的投資。灣區目前比較常見的是加密貨幣欺詐、愛情欺詐或是假冒身份欺詐。在假冒身份的欺詐中有可能騙子會冒充美國政府部門人員，或是中國領事館的人員。

崔普指出，這些騙局背後的犯罪團伙非常有組織性。這些騙子非常專業，是全職行騙，還有技術支持，並且非常善於心理操控。上當受騙丟錢並不丟臉，但是羞恥感往往讓很多人忍氣吞聲。但是警方需要受害者站出來說出自己的經歷，如果沒有足夠的訊息，警方也無能為力。

崔普提醒對陌生人發來的郵件、電話或是簡訊保持警覺。真實的公司和個人是不會這樣沒來由地發郵件、打電話或傳簡訊來要錢的。另一個值得警覺的點就是對方會很急迫，試圖強迫受害者馬上付錢。他的建議是，如果有什麼事情不明白的話，一定不要迫於壓力付錢；可以說不，再把事情緩下來。

崔普建議，一旦發現事情不對勁，受害者第一件要做的是就是給自己的銀行或其他投資機構打電話，然後馬上聯繫警局。只有這樣警方才能將罪犯繩之以法。

有記者表示，從受害者處了解到，有些人被騙子的言辭洗腦或是被不明粉末狀藥劑麻醉。崔普表示，目前他本人還未受理過這樣的案件。但強調這些職業騙子行騙都有事先寫好的腳本，會通過不斷重複和強化，來心理操縱受害人。

舊金山警察局警長佛洛斯（Tony Flores)表示，人們說自己被「麻痺」的時候，往往不是真的被麻醉了。而是因為對方長得和受害者相似、說同樣的語言、甚至來自同一個地區，使得受害者不知不覺就放下了戒備。

傅洛斯說，目前在灣區的欺詐案以團伙犯罪為主。他舉了最近發生在舊金山的一起案例來說明團伙行騙的方式，即典型的祈福黨騙局。

受害人可能只是走在街上，就有說中文的人過來詢問怎麼去某某醫生的診所。受害人回答說不知道的時候，就會有另一個騙子過來說自己知道，某某醫生真是妙手回春，救了自己。然後第一個人就開始說在受害人身上看到惡靈，兩人於是你一言我一語，保證可以幫助受害人。

兩人就哄騙受害人來到家中，讓他把所有錢財和珠寶放到一個袋子裡，然後封起來，30天之內不要打開。但實際上不知不覺間已經偷梁換柱。等到受害人或家人警覺起來，打開袋子，錢物早已不翼而飛。

受害人醒悟過來後可能又生氣又懊惱，卻羞於報警。傅洛斯，表示這種情況下第一時間報警非常重要。警察可以從對方扔掉的口袋上搜集指紋或DNA證據，也可以及時檢查他們有沒有被攝像頭拍到。

傅洛斯提醒，在做任何財務方面的決定或出售財物之前，先找家人商量一下。

舊金山警察局警長佛洛斯提醒注意在做任何財務方面的決定或出售財物之前都先找家人商量...
舊金山警察局警長佛洛斯提醒注意在做任何財務方面的決定或出售財物之前都先找家人商量一下。（EMS提供）

投資 灣區 舊金山

上一則

準備應災必需品 謹記「3」的原則

下一則

灣區首場野火預示 今夏火勢恐蔓延社區民宅

延伸閱讀

「仁來瘋」掀赴台潮 觀光署舊金山辦展吸睛

「仁來瘋」掀赴台潮 觀光署舊金山辦展吸睛
O.J.辛普森殺妻案 FBI調查無新發現

O.J.辛普森殺妻案 FBI調查無新發現
列治文夜市聚人潮 開啟夏日祭典

列治文夜市聚人潮 開啟夏日祭典
第40屆金山華運會 賽事歷年最多

第40屆金山華運會 賽事歷年最多
100大都會房市熱度 聖荷西、舊金山排前5 灣區賣房好時機

100大都會房市熱度 聖荷西、舊金山排前5 灣區賣房好時機

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
王女士在舊金山登上郵輪，開始旅程。（王女士提供）

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

2024-06-05 02:19
雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險。(Pete Nuij / Unsplash)

太驚人 加州發生第一起黑熊殺人且啃食屍體的案件

2024-06-06 17:47
太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

NASA又見太陽風暴 2日前北加可望看到極光

2024-06-01 02:12
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親