華裔老人受騙案激增 FBI拉警報

聯邦調查局舊金山分局負責人崔普提醒對陌生人發來的郵件、電話或是簡訊保持警覺。（EMS提供）

少數族裔媒體（EMS）日前召開記者會，通報近期灣區 針對華裔長者騙局激增的狀況。聯邦調查局（FBI）提供數據顯示，受害長者平均每人損失達到3萬3000元。此外，受害者往往還會因此失去經濟獨立，面臨生活質量下降和健康受損等不幸。

聯邦調查局舊金山 分局負責人崔普（Robert K. Tripp)表示，過去一年，全美60歲以上的騙局受害者損失的總金額就高達34億元，而加州在其中所占的比例是最高的。詐騙的方式有20多種。其中在灣區非常普遍的一種騙局就是「投資 詐騙。」

這種「投資詐騙」通常始於陌生人發來的郵件、電話或是簡訊，有可能是任何方式的投資。灣區目前比較常見的是加密貨幣欺詐、愛情欺詐或是假冒身份欺詐。在假冒身份的欺詐中有可能騙子會冒充美國政府部門人員，或是中國領事館的人員。

崔普指出，這些騙局背後的犯罪團伙非常有組織性。這些騙子非常專業，是全職行騙，還有技術支持，並且非常善於心理操控。上當受騙丟錢並不丟臉，但是羞恥感往往讓很多人忍氣吞聲。但是警方需要受害者站出來說出自己的經歷，如果沒有足夠的訊息，警方也無能為力。

崔普提醒對陌生人發來的郵件、電話或是簡訊保持警覺。真實的公司和個人是不會這樣沒來由地發郵件、打電話或傳簡訊來要錢的。另一個值得警覺的點就是對方會很急迫，試圖強迫受害者馬上付錢。他的建議是，如果有什麼事情不明白的話，一定不要迫於壓力付錢；可以說不，再把事情緩下來。

崔普建議，一旦發現事情不對勁，受害者第一件要做的是就是給自己的銀行或其他投資機構打電話，然後馬上聯繫警局。只有這樣警方才能將罪犯繩之以法。

有記者表示，從受害者處了解到，有些人被騙子的言辭洗腦或是被不明粉末狀藥劑麻醉。崔普表示，目前他本人還未受理過這樣的案件。但強調這些職業騙子行騙都有事先寫好的腳本，會通過不斷重複和強化，來心理操縱受害人。

舊金山警察局警長佛洛斯（Tony Flores)表示，人們說自己被「麻痺」的時候，往往不是真的被麻醉了。而是因為對方長得和受害者相似、說同樣的語言、甚至來自同一個地區，使得受害者不知不覺就放下了戒備。

傅洛斯說，目前在灣區的欺詐案以團伙犯罪為主。他舉了最近發生在舊金山的一起案例來說明團伙行騙的方式，即典型的祈福黨騙局。

受害人可能只是走在街上，就有說中文的人過來詢問怎麼去某某醫生的診所。受害人回答說不知道的時候，就會有另一個騙子過來說自己知道，某某醫生真是妙手回春，救了自己。然後第一個人就開始說在受害人身上看到惡靈，兩人於是你一言我一語，保證可以幫助受害人。

兩人就哄騙受害人來到家中，讓他把所有錢財和珠寶放到一個袋子裡，然後封起來，30天之內不要打開。但實際上不知不覺間已經偷梁換柱。等到受害人或家人警覺起來，打開袋子，錢物早已不翼而飛。

受害人醒悟過來後可能又生氣又懊惱，卻羞於報警。傅洛斯，表示這種情況下第一時間報警非常重要。警察可以從對方扔掉的口袋上搜集指紋或DNA證據，也可以及時檢查他們有沒有被攝像頭拍到。