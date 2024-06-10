金山市長布里德爭連任 競選總部啟動

舊金山市長布里德競選連任總部啟動。（受訪者供圖）

舊金山 市長布里德連任競選總部近日啟動。加州參議員 威善高（Scott Wiener）、市議員孟達文（Rafael Mandelman）、市議員麥德誠（Matt Dorsey）、多位前市議員、市政府委員，以及多個社區領袖代表等出席支持。

支持者舉起口號標誌，不少是中文。華埠 僑領、警察委員余健全（Larry Yee）稱讚布里德的領袖能力。他說，四年前，舊金山經歷新冠疫情的重大挑戰，在布里德帶領下，舊金山做出封鎖城市、就地避疫的艱難決定，拯救包括他在內的生命。「如今，舊金山又重新開放了，市長讓華埠夜市等各種節日慶典回歸」。

余健全說，自從前總統川普在疫情中的口不擇言，亞裔成為眾矢之的，仇亞事件飆升，社區向布里德求助。她聯繫上安老自助處、社區青年中心等組織提供協助，保護亞裔長者；後來還通過E、F法案，增強警力和警局責任，保護公眾安全。

布里德表示，自擔任市長以來，舊金山投資10億元建設可負擔房，有1萬5000多人擺脫無家可歸困境。數據顯示，遊民人數增加，是因為舊金山庇護收容能力提高66%。可悲的是，因吸毒過量而死亡的人數激增，城市須採取不同的措施；埋頭實幹，幫助控制街道問題。

市議員孟達文表示：「布里德推動建設數百個單位的長者公寓，與威善高參議員和LGBT歷史博物館一起合作，支持社區弱勢群體。這個城市需要她。」

州參議員威善高表示：「布里德了解舊金山的過去和未來。並一直關注可負擔住房建設，關心關注低收入群體與社區族裔團結。舊金山作為多元社區需要一位這樣的領導者。 」

今年11月的舊金山市長競選，將有五人角逐。除了布里德、進步派的現任市議會議長佩斯金，還有非營利組織創始人，李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）、前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）。