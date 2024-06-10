我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖-台灣直飛航班激增 加速台美旅遊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

金山市長布里德爭連任 競選總部啟動

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市長布里德競選連任總部啟動。（受訪者供圖）
舊金山市長布里德競選連任總部啟動。（受訪者供圖）

舊金山市長布里德連任競選總部近日啟動。加州參議員威善高（Scott Wiener）、市議員孟達文（Rafael Mandelman）、市議員麥德誠（Matt Dorsey）、多位前市議員、市政府委員，以及多個社區領袖代表等出席支持。

支持者舉起口號標誌，不少是中文。華埠僑領、警察委員余健全（Larry Yee）稱讚布里德的領袖能力。他說，四年前，舊金山經歷新冠疫情的重大挑戰，在布里德帶領下，舊金山做出封鎖城市、就地避疫的艱難決定，拯救包括他在內的生命。「如今，舊金山又重新開放了，市長讓華埠夜市等各種節日慶典回歸」。

余健全說，自從前總統川普在疫情中的口不擇言，亞裔成為眾矢之的，仇亞事件飆升，社區向布里德求助。她聯繫上安老自助處、社區青年中心等組織提供協助，保護亞裔長者；後來還通過E、F法案，增強警力和警局責任，保護公眾安全。

布里德表示，自擔任市長以來，舊金山投資10億元建設可負擔房，有1萬5000多人擺脫無家可歸困境。數據顯示，遊民人數增加，是因為舊金山庇護收容能力提高66%。可悲的是，因吸毒過量而死亡的人數激增，城市須採取不同的措施；埋頭實幹，幫助控制街道問題。

市議員孟達文表示：「布里德推動建設數百個單位的長者公寓，與威善高參議員和LGBT歷史博物館一起合作，支持社區弱勢群體。這個城市需要她。」

州參議員威善高表示：「布里德了解舊金山的過去和未來。並一直關注可負擔住房建設，關心關注低收入群體與社區族裔團結。舊金山作為多元社區需要一位這樣的領導者。 」

今年11月的舊金山市長競選，將有五人角逐。除了布里德、進步派的現任市議會議長佩斯金，還有非營利組織創始人，李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）、前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）。

舊金山 參議員 華埠

上一則

衛理女中校長徐建國訪灣區 校友熱迎

下一則

準備應災必需品 謹記「3」的原則

延伸閱讀

金山投資超過億元 維修改造2間醫院

金山投資超過億元 維修改造2間醫院
金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責

金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責
李康儀任受害者和證人權利辦公室主任

李康儀任受害者和證人權利辦公室主任
布里德公布2年預算草案 總額314億元

布里德公布2年預算草案 總額314億元
舊金山、深圳 簽友好交流合作備忘錄

舊金山、深圳 簽友好交流合作備忘錄

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
王女士在舊金山登上郵輪，開始旅程。（王女士提供）

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

2024-06-05 02:19
雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險。(Pete Nuij / Unsplash)

太驚人 加州發生第一起黑熊殺人且啃食屍體的案件

2024-06-06 17:47
太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

NASA又見太陽風暴 2日前北加可望看到極光

2024-06-01 02:12
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親