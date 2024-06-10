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在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

自救 華埠領袖籲受害者報警維權

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
Jaynry Mak曾在一項涉案金額3500萬的旁氏騙局訴訟中代表100多名受害者爭取權益。（EMS提供）
Jaynry Mak曾在一項涉案金額3500萬的旁氏騙局訴訟中代表100多名受害者爭取權益。（EMS提供）

舊金山老化研究院老人虐待防止項目總監邱曉萍（Ali Chiu）曾經幫助過一位投資詐騙受害者。這位受害人起初收到了不明來歷的電話。她一直沒有在意，但對方一直打來要她投資，最後開始威脅和恐嚇。受害者人後來在威脅下，去銀行取了錢，還把房子以超過15%的利率抵押出去。

邱曉萍說，分享這個故事也是想強調，不只是一個人在攻擊受害者，而是一個很大的犯罪集團。事情發生的時候，受害人認為她在和很多人周旋。這些人使用各種心理和情緒上的技巧，讓她感到害怕。受害人不願意聲張，一是感到羞恥，二是害怕失去獨立。語言的障礙、社交上的孤立都讓人處於脆弱的境地。

舊金山華埠商人聯合會的法務總監Jaynry Mak律師曾在一項涉案金額3500萬的旁氏騙局訴訟中，代表100多名受害者爭取權益。她的受害人都只會講中文，很害怕自己做錯了什麼事，不敢站出來。

在2013到2020年之間，來自東灣的嫌犯開設數間公司，通過虛假招募投資騙取了超過3900萬元。他拿出其中一部分錢用來付給一些早期的投資人，但是至少用了730萬來支付自己的旅行費用和購買豪車、珠寶和手袋欠下的信用卡帳單。

Jaynry Mak代理這一案件，是有一天華埠一家小飯館的店主問她認不認識嫌犯。店主告訴Mak，自己認識嫌犯已經30年，還向他買了壽險。但對方借了她一些錢，一直沒有還。

過了幾個月，又有一位年長的女性找到Mak，問她認不認識嫌犯。2016年的時候，嫌犯以及父親找到這位受害者借款5000元，承諾有15%的利息回報。因為是認識30年的老朋友，他們就借了。之後5000元也全數歸還了。

之後到2017年年中的時候，父子倆又找到受害人要借款23萬元。對方一直都有支付利息。到了2018年1月，受害人又借給嫌犯5萬元。這次對方說，需要受害人簽一些文件來保障他們的投資。當時受害人的丈夫身患重病（他在四個月後離世）。受害人夫婦都只會說中文，並且不會讀寫。出於30年來對嫌犯的信任，他們在文件上簽了字，卻不知道這是房屋抵押貸款的文件。嫌犯父子因此直接獲益80萬元。

兩人並未就此罷手，而是又將這處房產再融資，獲利120萬元。然後告訴受害人每個月「你可以拿到4000元，這樣你往後餘生都不用為錢發愁了。」

這樣的欺騙伎倆還用在了其他一些受害人身上。每個人受騙的金額都不同。但這位受害人最終失去了她在舊金山的住宅。嫌犯父子甚至開車把受害人帶到律所，讓她簽字賣掉房子。而他們在欺騙她的同時，甚至還在她丈夫的葬禮上致了悼詞。

當受害人意識到自己被騙了之後，非常憤怒又非常尷尬，甚至不願和自己的兒子和律師分享太多細節。

專家表示，因為羞恥感和各種其他原因，數以百計受騙上當的長者選擇了沈默，但無助於將罪犯繩之以法。在人工智慧普遍應用的今天，騙子甚至可以模仿受害人親屬的聲音打來電話。對詐騙手法保持警惕，多和家人朋友聯絡，不輕信他人，遇到詐騙即時報警可以更好地保護自己。

邱曉萍（Ali Chiu）是長者權益的倡導者。（EMS提供）
邱曉萍（Ali Chiu）是長者權益的倡導者。（EMS提供）

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